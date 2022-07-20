Survivor Evrim Keklik ‘ruhum mavi’ deyip vücudunu saran mini elbisesiyle paylaştı! Nisa Bölükbaşı ile Yasin Obuz’u harekete geçirdi
Survivor 2020'nin ardından 2022 All Star ile bir kez daha parkurlarda ter döken Evrim Keklik, yarıştığı süreçte adından sık sık söz ettirdi. Fenomen yarışmacı, adaya veda ettikten sonra ise sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam etti. Sosyal medyayı aktif kullanan Evrim, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü isim, gece mavisi süper mini elbisesiyle verdiği pozları art arda yayınladı. Vücudunu saran iddialı kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine toplayan Evrim'e Nisa Bölükbaşı ile Yasin Obuz'dan da yorum gecikmedi. İşte Evrim Keklik'in o paylaşımı...
20.07.2022 23:09 - Son Güncelleme: 20.07.2022 23:09
Survivor programı ile adını geniş kitlelere duyuran Evrim Keklik, yarışmanın ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oldu.