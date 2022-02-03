Survivor Evrim Keklik kaostan besleniyor Acun ile özel görüşme istedi Nisa Bölükbaşı - Barış Murat Yağcı gerçekleri ayyuka çıktı! "Bel altı..."
Survivor Evrim Keklik kaostan besleniyor! Acun ile özel görüşme istedi Nisa Bölükbaşı - Barış Murat Yağcı gerçekleri ayyuka çıktı! Survivor'da yarışmalardan çok ikili ilişkiler gündemde. Survivor tarihinin en tanınmış sezonu hiç elbette Survivor 2020 oldu. O sezondan çıkıp ününe ün katmayan kimse yok... O yarışmacılardan bazıları şimdiler Survivor 2022 All-Star'da ter döküyor dökmesine ama öyle bir dörtlü var ki, en küçük hareketleri bile merak konusu... Son olarak Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı ve Evrim Keklik arasında yaşananlar gündem oldu. Survivor Barış eski sevgilisi Nisa'ya dönerek "Niye Nisa hangi yüzle iğrenç insan kelimesini kullanıyor?" dedi. Survivor Evrim'e eski yarışmacılardan gelen tepkiler dikkat çekti.
SURVİVOR EVRİM KEKLİK KAOSTAN BESLENİYOR
Survivor adasında ortalık karışmaya devam ediyor. Yarışmacıc Evrim Keklik, Acun ile özel görüşme istedi Nisa Bölükbaşı - Barış Murat Yağcı gerçekleri ayyuka çıktı!
Survivorr All Star'da konsey yapılırken yine ikili ilişkiler ve gerilimler öne çıktı. Yarışmalardan çok ikili ilişkilerin ön planda olduğu konseyde yine ortalık karıştı. Evrim Keklik Acun Ilıcalı'ya "Yarışmadan sonra sizinle özel konuşmak istiyorum" dedi. Survivor Evrim'in diğer yarışmacıları zan altında bırakan sözleri ise tepki çekti. Tüm yarışmacılar bu durumdan rahatsız olurken Yasin Obuz ise "Burası aba altından sopa gösterilecek yer değildir. Neden önceden yapmadın? İnsanları zan altında bırakamazsın. 2020'de anlatsaydın" dedi.
Acun Ilıcalı ise bu sözlere "Nisa'yı zan altında bırakıyorsun. Benim açımdan Nisa ile ilgili problem yok" dedi.
"BEL ALTI VURUYOR TERBİYESİZLİKLE ORADA KALIR"
Sahra Işık da Evrim Keklik'e sert çıkan isimlerdendi. Sahra Işık "Evrim anca kaos ve terbiyesizlikle orada kalır. İlk defa Survivor adasında bel altından insanları vurmaya çalışan yarışmacılar görüyorum. Nisa ya da başkası sana özel bir şeyini anlatıyor. Kötü olunca hemen bel altı sallıyorsun" dedi.
SURVIVOR BARIŞ'TAN TEPKİ
Diğer yandan Survivor Barış eski sevgilisi Nisa'ya dönerek "Niye Nisa hangi yüzle iğrenç insan kelimesini kullanıyor?" dedi. Survivor Nisa ise "Konuşmak istemiyorum" yanıtını verdi. Survivor Barış "Ben özelimize saygı duydum. Sevmediğim biri gelip bana durumu anlatıyor. Neden iğrenç adam diye? O zaman ben de bir şey söyleyeyim" dedi.