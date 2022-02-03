Survivor Evrim Keklik kaostan besleniyor Acun ile özel görüşme istedi Nisa Bölükbaşı - Barış Murat Yağcı gerçekleri ayyuka çıktı! "Bel altı..."

Survivorr All Star'da konsey yapılırken yine ikili ilişkiler ve gerilimler öne çıktı. Yarışmalardan çok ikili ilişkilerin ön planda olduğu konseyde yine ortalık karıştı. Evrim Keklik Acun Ilıcalı'ya "Yarışmadan sonra sizinle özel konuşmak istiyorum" dedi. Survivor Evrim'in diğer yarışmacıları zan altında bırakan sözleri ise tepki çekti. Tüm yarışmacılar bu durumdan rahatsız olurken Yasin Obuz ise "Burası aba altından sopa gösterilecek yer değildir. Neden önceden yapmadın? İnsanları zan altında bırakamazsın. 2020'de anlatsaydın" dedi.

Acun Ilıcalı ise bu sözlere "Nisa'yı zan altında bırakıyorsun. Benim açımdan Nisa ile ilgili problem yok" dedi.