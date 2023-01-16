Survivor Elanur çok fena Patladı! Instagram’da boy boy fotoğraflar yayınlayan Elanur’un bu hali şoke etti! Nerede o kız nerede bu kız

Survivor Elanur çok fena "Pat"ladı! Instagram'da boy boy fotoğraflar yayınlayan Elanur'un bu hali şoke etti! Nerede o kız nerede bu kız
Survivor, 2023 formatıyla ekranlara geri döndü... Ünlüler gönüllüler takımlarının yanı sıra bu sene fenomenler takımı da kurulan yarışmada fenomenler daha sonra 3'e bölünerek takımlara dağılmıştı. Fenomenler takımında yer alan isimlerden biri de Elanur Pat oldu. Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Elanur Pat'ı yarışmada görenlerse küçük çaplı bir şok yaşadı. Bakın neden.
16.01.2023 16:11 - Son Güncelleme: 16.01.2023 16:11
Survivor yeni sezonu ile beraber yarışmacıların hayatları merak konusu oldu. Bu sezon Fenomenler arasından da yarışmacı bulunuyor. Onlardan biri de Elanur Pat.
Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Elanur Pat, 30 Aralık 2000'de doğdu. Survivor Elanur, Twitch ve Youtube'da milyonlarca takipçisi var.