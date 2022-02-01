Survivor Birsen bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Nihat Doğan’ın eski aşkı Birsen Bekgöz’ün memleketi...
Survivor Birsen bakın aslen nereliymiş! Sürgün adasına bir kez daha gönderilmesi üzerine gündem olan Survivor 2022 All Star yarışmacısı Birsen Bekgöz'ün hayatı merak konusu oldu. 'Birsen Bekgöz kimdir?' sorusunun yanıtını aratan internet kullanıcılar, özellikle Bekgöz'ün memleketini merak edip araştırdı. Nihat Doğan ile yaşadığı aşkla bir döneme damga vuran fenomen yarışmacının memleketi ise duyanları şaşkına çevirdi. İşte Birsen Bekgöz'ün memleketi…
01.02.2022 00:09
- Son Güncelleme: 01.02.2022 00:09
1980 yılında Almanya Berlin'de dünyaya gelen Birsen Bekgöz'ün hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Survivor 2022 All Star yarışmasında Gönüllüler Takımında yer alan Birsen Bekgöz'ün özellikle memleketi merak konusu oldu.
İnternet kullanıcıları, "Birsen Bekgöz aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Nihat Doğan ile yaşadığı aşkla bir döneme damga vuran fenomen yarışmacının memleketi ise duyanları şaşkına çevirdi.