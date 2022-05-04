Survivor Batuhan Karacakaya “Barış’ta hiç umut yok” demişti! Barış Murat Yağcı ile arasındaki o gerçek şoke etti duyan inanamadı
Survivor Batuhan Karacakaya "Barış'ta hiç umut yok" demişti! TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2022'nin önceki akşam yayınlanan eleme bölümünde adaya veda eden isim Barış Murat Yağcı oldu. Bunun üzerine Batuhan Karacakaya'nın Barış Murat Yağcı hakkında söyledikleri ve iki fenomen yarışmacının vedası çok konuşuldu. Kısa sürede gündem olan ikilinin hayatları da merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları, Barış Murat Yağcı ile Batuhan Karacakaya arasındaki yaş farkını duyunca ise şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Göründüğü gibi değilmiş" yorumunda bulundu. İşte detaylar...
TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı Survivor All Star'da ünlüler takımında yer alan Barış Murat Yağcı, sürpriz bir şekilde yarışmaya veda etti.
VEDA KONUŞMASI!
Elenmesinin ardından açıklamalarda bulunan Barış Murat Yağcı, "Bunu bekliyordum çünkü çok büyük bir hata yaptım ve kimsenin kaldırabileceği bir hata değildi. Bence çok hayırlısı oldu, bir hata yaptım ve diğer Survivor yarışmaları için örnek olsun. İki takımda da hakkım kaldıysa kusura bakmasınlar. Performans olarak gerçek Barış'ı gösteremediğim için zaten potalardan çıkmak beni üzüyordu. Fazla bir şey yapamayıp var olmaya çalışmak bir yere kadar. 3'de 3'üm bile yoktu, kendime yakıştıramadığım bir durum" dedi.
Daha önce Barış Murat Yağcı hakkında "Barış'ta hiç umut yok! Düşünüyorum ve 50 tane cevap arka arkaya sıralanıyor. Barış'ı yokluk adasına gönderince biz zaten telafisini yapıyoruz" diyen Batuhan Karacakaya'nın yarışmacı arkadaşıyla vedalaşma anları ise sosyal medyaya damga vurdu.
Sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen ikilinin hayatları da merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları, Barış Murat Yağcı ile Batuhan Karacakaya arasındaki yaş farkını duyunca ise şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Göründüğü gibi değilmiş" yorumunda bulundu.