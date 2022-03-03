Survivor Barış’a ’ergen sevgisi balon’ dedi Nisa Bölükbaşı’ya sahip çıktı verdi veriştirdi! Barış Murat Yağcı bu sözleri duysa...

Daha sonra da Nisa, ağlayarak "Normalde Evrim'e tepki göstermezdim ama benim bir senedir bu konuyla ilgili neler çektiğimi kimse bilemez. Hayatımın en kötü bir yılıydı. Telefonlarımı karıştırıyordu. Şifremi değiştiriyordum, yine karıştırıyordu. Annemle olan konuşmalarımız Çekçe onları bile çevirip bakıyordu" demişti.