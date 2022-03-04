Survivor Barış'a 'ergen balon' deyip verdi veriştirdi Nisa Bölükbaşı'ya sahip çıktı ! Barış Murat Yağcı bu sözleri duysa...
Survivor 2022 All-Star başlamadan ilk bombayı patlatmıştı Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken. Aşk yaşadıkları ortaya çıkan Survivor yarışmacılarının birlikte Dominik'e gideceklerinin açıklanması üzerinde Nisa Bölübaşı'nın eski sevgilisi Barış Murat Yağcı ve 2020'de platonik duygular besleyen Sercan Yıldırım'ın da yarışmaya gelerek denkleme katılması büyük bir skandalın ayak sesleriydi. Barış Murat Yağcı geçtiğimiz günlerde Nisa Bölükbaşı hakkında 'İşine geldiği zaman, işine geldiği gibi konuşup rol yapıyor.' demişti. Yağcı'ya, öyle bir yerden öyle bir tepki geldi ki gören duyan şaştı kaldı.
Survivor 2020'de Gönüllüler takımında mücadele eden Nisa Bölükbaşı kuşkusuz yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden biriydi.
Abi-kardeş ilişkisi yaşadığı Barış Murat Yağcı'yla sevgili olması hepimizi şaşırtmıştı. Bu ilişkisini noktaladıktan sonra da Ogeday Girişken'le sevgili olduğu ortaya çıkmıştı.
Evrim Keklik, Barış Murat Yağcı'yla ilgili yorumlarını dile getirirken Ogeday ve Nisa'nın sevgili olduğunu ağzından kaçırmıştı. Barış Murat Yağcı için 'Bunun sevgililerine anlam veremiyorum' diyen Evrim'e Nisa, 'Bana da laf atmasaydın' şeklinde cevap vermişti.
Daha sonra da Nisa, ağlayarak "Normalde Evrim'e tepki göstermezdim ama benim bir senedir bu konuyla ilgili neler çektiğimi kimse bilemez. Hayatımın en kötü bir yılıydı. Telefonlarımı karıştırıyordu. Şifremi değiştiriyordum, yine karıştırıyordu. Annemle olan konuşmalarımız Çekçe onları bile çevirip bakıyordu" demişti.