Survivor Barış Murat Yağcı’nın Her Şeye Rağmen kitabına tepkiler peş peşe geldi! Kadınlar hakkında söyledikleri olay oldu meğer…
Survivor 2020'nin en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan Barış Murat Yağcı, yarışmanın ardından Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı aşkla uzun süre gündem olmuştu. Yağcı, geçtiğimiz günlerde ise Her Şeye Rağmen adında bir kitap çıkarmış ve Survivor birincisi Cemal Can Canseven hakkında hayranlarını kızdıracak açıklamalarda bulunmuştu. Yağcı'nın kitabı tepki çekmeye devam ediyor. Fenomen yarışmacı şimdi ise kitabında kadınlar hakkında söyledikleriyle eleştirilerin hedefi oldu. İşte detaylar…
08.05.2021 21:35
- Son Güncelleme: 08.05.2021 21:35
Survivor 2020 yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Barış Murat Yağcı, Her Şeye Rağmen adlı kitabıyla gündem olmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde yarışmacı arkadaşı Cemal Can Canseven hakkında söyledikleriyle tepki çeken Yağcı, şimdi ise kadınlar hakkında kullandığı ifadelerle eleştirilerin hedefi oldu.
Barış Murat Yağcı'nın kitabında yer verdiği şu ifadeler tepki çekti: "Bir kadını tavlayıp onunla eve gelerek sırtımı dönüp uyumak bana tatmin veriyor. 'Düzgün fizikli, dövmeli, ünlü biriyle akşam birlikte olacağım' diye düşünen kadınlara ders veriyorum. Yüzlerce kadına yaptım bunu"
Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Yağcı için "Düzgün fizikli dövmeli olması dışında başka hiçbir vasfı olmayan dan ne beklersin ki", "Komedi kitabı herhalde" yorumları yapıldı.
NE OLMUŞTU?
Barış Murat Yağcı, geçtiğimiz günlerde "Her Şeye Rağmen" adlı bir kitap çıkarmıştı. Kitabında Cemal Can'ı kastederek "Kazanan kişinin 'survivor' olduğunu hiçbir zaman düşünmedim" ifadelerine yer vererek herkesi şok etti.