Survivor Barış Murat Yağcı’nın Her Şeye Rağmen kitabına tepkiler peş peşe geldi! Kadınlar hakkında söyledikleri olay oldu meğer…

Survivor 2020'nin en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan Barış Murat Yağcı, yarışmanın ardından Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı aşkla uzun süre gündem olmuştu. Yağcı, geçtiğimiz günlerde ise Her Şeye Rağmen adında bir kitap çıkarmış ve Survivor birincisi Cemal Can Canseven hakkında hayranlarını kızdıracak açıklamalarda bulunmuştu. Yağcı'nın kitabı tepki çekmeye devam ediyor. Fenomen yarışmacı şimdi ise kitabında kadınlar hakkında söyledikleriyle eleştirilerin hedefi oldu. İşte detaylar…

08.05.2021 21:35 - Son Güncelleme: 08.05.2021 21:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





