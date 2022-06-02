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Haberler Magazin Survivor Barış aşkı Almanya'da mı buldu sevgilisi ortalığı yaktı 'Almanya'ya gitmene değmiş' Barış Murat Yağcı'nın Nisa'dan sonrası...

Survivor Barış aşkı Almanya'da mı buldu sevgilisi ortalığı yaktı 'Almanya'ya gitmene değmiş' Barış Murat Yağcı'nın Nisa'dan sonrası...

Survivor tarihinin en tanınmış sezonu hiç elbette Survivor 2020 oldu. O sezondan çıkıp ününe ün katmayan kimse yok... Survivor 2022 All-Star'da ter döküyor dökmesine ama öyle bir üçlü var ki, en küçük hareketleri bile merak konusuydu. Tabi ki o isimler eski sevgililer Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı ile Nisa Bölükbaşı'nın güncel sevgilisi Ogeday Girişken. Uzun bir süredir sakatlıklarla da uğraşan ve bu konu hakkında olumsuz pek çok yorum alan Barış Murat Yağcı sürpriz bir şekilde adaya veda etmişti. Vedası sonrası soluğu Almanya'da alan Barış Murat Yağcı'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddiası kısa sürede sosyal medyada yayıldı. İşte haberin detayları...

02.06.2022 11:14 - Son Güncelleme: 02.06.2022 11:14
Survivor Barış aşkı Almanya’da mı buldu sevgilisi ortalığı yaktı ’Almanya’ya gitmene değmiş’ Barış Murat Yağcı’nın Nisa’dan sonrası...

Büyük bir hayran kitlesi olan Barış Murat Yağcı'nın elenmesinin şoku hala atılamıyor. Uzun süredir Yağcı'ya SMS'lerle destek veren hayranlarının iddiasına göre, elenmesi ise bir kurguydu.

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Survivor Barış aşkı Almanya’da mı buldu sevgilisi ortalığı yaktı ’Almanya’ya gitmene değmiş’ Barış Murat Yağcı’nın Nisa’dan sonrası...

Uzun süredir psikolojik olarak da fiziksel olarak da zor günler geçiren Barış Murat Yağcı'nın elenmesinin kurgu olup olmadığı bilinmiyor ama son günlerin en çok merak edilen isimlerinden biri olduğu gerçeğini de değiştirmiyor.

Survivor Barış aşkı Almanya’da mı buldu sevgilisi ortalığı yaktı ’Almanya’ya gitmene değmiş’ Barış Murat Yağcı’nın Nisa’dan sonrası...

Barış Murat Yağcı, elenmesinin ardından soluğu Almanya'da aldı. Kariyerine dair bazı çalışmalarını burada sürdüreceği iddia edilen Yağcı'nın bu arada kalbini bir güzele kaptırdığı iddiası yayıldı sosyal medyadaç

Survivor Barış aşkı Almanya’da mı buldu sevgilisi ortalığı yaktı ’Almanya’ya gitmene değmiş’ Barış Murat Yağcı’nın Nisa’dan sonrası...

SARMAŞ DOLAŞ

Yağcı'nın bir eğlence mekanında sarmaş dolaş görüntüleri kısa sürede aşka yoruldu.

Survivor Barış aşkı Almanya’da mı buldu sevgilisi ortalığı yaktı ’Almanya’ya gitmene değmiş’ Barış Murat Yağcı’nın Nisa’dan sonrası...

O görüntüler sonrasın Yağcı'nın kalbini bu güzele kaptırıp kaptırmadığı merak konusu.

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