RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Magazin Survivor Aziz çıka çıka bakın kim çıktı! Meğer o da kapı kapı gezenlerdenmiş herkesle kavga eden Aziz Ozan Dilber...

Survivor Aziz çıka çıka bakın kim çıktı! Meğer o da kapı kapı gezenlerdenmiş herkesle kavga eden Aziz Ozan Dilber...

Survivor'ın ilk gününden polemiklerin odağında oldu Aziz Ozan Dilber... 27 yaşındaki Survivor Aziz kendi adasındaki ortamdan rahatsız olduğunu, Survivor'ın tanıtım fragmanında söylediği "İhtiras, kaos, entrika..." sözleriyle dalga geçildiğini söyleyerek isyan etmişti ilk olarak. Tabi ardından gerisi geldi. Parkurda geçirdiği kazayla yürekleri ağızlara getiren Aziz Ozan Dilber ardından oyun öncesi seremonide Asena'yla girdiği ağız dalaşıyla gündemde. Hakkında araştırma yapanlarsa kim olduğunu görünce şaştı kaldı.

03.04.2023 10:35 - Son Güncelleme: 03.04.2023 10:35
Survivor Aziz çıka çıka bakın kim çıktı! Meğer o da kapı kapı gezenlerdenmiş herkesle kavga eden Aziz Ozan Dilber...

Survivor başlar başlamaz öyle bir isim vardı ki, ilk göründüğü andan itibaren rengini belli etti. O isim sivri çıkışlarıyla şaşkına çeviren Aziz Ozan Dilber'den başkası değil.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor Aziz çıka çıka bakın kim çıktı! Meğer o da kapı kapı gezenlerdenmiş herkesle kavga eden Aziz Ozan Dilber...

Aziz tanıtımda, '' Dünyanın en büyük oyunu başlıyor. Kaos, hırs, entrika, ihtiras, akıl oyunları hepsinden besleniyorum. Bekleyin Aziz Survivor'a geliyor" cümleleriyle dikkat toplamıştı.

Survivor Aziz çıka çıka bakın kim çıktı! Meğer o da kapı kapı gezenlerdenmiş herkesle kavga eden Aziz Ozan Dilber...

Dilber geçtiğimiz günlerde yürekleri ağızlara getiren bir kaza geçirmişti.

Survivor Aziz çıka çıka bakın kim çıktı! Meğer o da kapı kapı gezenlerdenmiş herkesle kavga eden Aziz Ozan Dilber...

Şans eseri bir sağlık problemi yaşamamıştı.

Survivor Aziz çıka çıka bakın kim çıktı! Meğer o da kapı kapı gezenlerdenmiş herkesle kavga eden Aziz Ozan Dilber...

Survivor'da pek olayın başrolü olan Aziz Ozan Dilber'in hakkında araştırma yapılıyor haliyle.

SON DAKİKA