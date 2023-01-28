Survivor Aziz çıka çıka bakın kim çıktı! Hem sinir krizi geçiren hem de sinir krizi geçirten Aziz Acun Ilıcalı'nın kadrolusu! Meğer daha önce...
Survivor'ın ilk gününden polemiklerin odağında oldu Aziz Ozan Dilber... 27 yaşındaki Survivor Aziz kendi adasındaki ortamdan rahatsız olduğunu, Survivor'ın tanıtım fragmanında söylediği "İhtiras, kaos, entrika..." sözleriyle dalga geçildiğini söyleyerek isyan etmişti. Son dönemde hem kendisi sinir krizi geçiriyor hemde adadakilere kriz geçirtiyor Aziz. Henüz ilk günlerden tepkilerin odağında kalan Survivor Aziz hakkında araştırma yapanlar hiç beklemedikleri bir gerçekle karşılaştı. İşte detaylar...
28.01.2023 16:40 - Son Güncelleme: 28.01.2023 16:40
Henüz ilk günlerden takım arkadaşlarıyla tartışmaya başlayan Aziz Ozan Dilber merak edilen isimlerden biri.
Gönüllüler adasındaki pek olayın başrolü olan Aziz Ozan Dilber şimdiden tarzıyla dikkat çekerken hakkında araştırma yapılıyor haliyle.
YEMEKTEYİZ'E KATILMIŞ
Survivor Aziz, daha önce de Yemekteyiz adlı yarışma programında boy göstermiş ve sivri dili ile o döneme de damga vurmuştu.