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Haberler Magazin Survivor Aziz çıka çıka bakın kim çıktı Acun Ilıcalı'nın kadrolusu! Herkese saç baş yolduran Aziz Ozan Dilber meğer her tuşa basmış

Survivor Aziz çıka çıka bakın kim çıktı Acun Ilıcalı'nın kadrolusu! Herkese saç baş yolduran Aziz Ozan Dilber meğer her tuşa basmış

Survivor'ın ilk gününden polemiklerin odağında oldu Aziz Ozan Dilber... 27 yaşındaki Survivor Aziz kendi adasındaki ortamdan rahatsız olduğunu, Survivor'ın tanıtım fragmanında söylediği "İhtiras, kaos, entrika..." sözleriyle dalga geçildiğini söyleyerek isyan etmişti ilk olarak. Tabi ardından gerisi geldi. Son olarak ada konseyinde tek aday çıkması beklenirken onun hamlesiyle iki aday çıkaran gönüllüler takımı adeta çılgına döndü. Günün en çok merak edilen isimlerinden biri olan Aziz Ozan Dilber meğer bugüne kadar her tuşa basmış.

27.02.2023 10:28 - Son Güncelleme: 27.02.2023 10:28
Survivor Aziz çıka çıka bakın kim çıktı Acun Ilıcalı’nın kadrolusu! Herkese saç baş yolduran Aziz Ozan Dilber meğer her tuşa basmış

Survivor başlar başlamaz öyle bir isim vardı ki, ilk göründüğü andan itibaren rengini belli etti. O isim sivri çıkışlarıyla şaşkına çeviren Aziz Ozan Dilber'den başkası değil.

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Survivor Aziz çıka çıka bakın kim çıktı Acun Ilıcalı’nın kadrolusu! Herkese saç baş yolduran Aziz Ozan Dilber meğer her tuşa basmış

Henüz ilk günlerden takım arkadaşlarıyla tartışmaya başlayan Aziz Ozan Dilber merak edilen isimlerden biri.

Survivor Aziz çıka çıka bakın kim çıktı Acun Ilıcalı’nın kadrolusu! Herkese saç baş yolduran Aziz Ozan Dilber meğer her tuşa basmış

Gönüllülerin kaybettiği ilk dokunulmazlık sonrası 1.aday olarak potaya çıkmıştı.

Survivor Aziz çıka çıka bakın kim çıktı Acun Ilıcalı’nın kadrolusu! Herkese saç baş yolduran Aziz Ozan Dilber meğer her tuşa basmış

Kaybedilen ikinci dokunulmazlık sonrası da muhtemel adaylar olan Elanur ile Fatih yerine, Alper'e oy atınca, potaya iki aday gitmesine neden olan Aziz Ozan Dilber, takım arkadaşlarınca topa tutulmuştu.

Survivor Aziz çıka çıka bakın kim çıktı Acun Ilıcalı’nın kadrolusu! Herkese saç baş yolduran Aziz Ozan Dilber meğer her tuşa basmış

Gönüllüler adasındaki pek olayın başrolü olan Aziz Ozan Dilber'in hakkında araştırma yapılıyor haliyle.

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