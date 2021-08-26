Survivor Ayşe sınırları attı yeşil mayosuyla yakalandı Acun Ilıcalı paylaştı! Yiğit Poyraz'la diz dize göz göze sevgilisi deniyordu
TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor, olaylı geçen bir sezonu İsmail Balaban'ın şampiyonluğuyla kapatmıştı. Survivor bitti bitmesine ama yankıları bitmek bilmiyor. Yarışmanın en çok konuşulan isimlerinin başında Ayşe Yüksel geliyordu. Gerek yarışmadaki performansı gerek se Yiğit Alp Poyraz'la adının karıştığı aşk dedikoduları derken, Survivor sonrasında Ayşe Yüksel, Instagram'da fırtınalar estiriyor. Mayolu, bikinili pozlarının biri gelip diğeri giderken Ayşe Yüksel bu kez de Acun Ilıcalı'nın Instagram'ında boy gösterdi. Yarışmada Acun Ilıcalı'dan tatil sözü alan Ayşe Yüksel, Berkay Yuvakuran, Yiğit Alp Poyraz, Uğurtan Dora ve Steven Salam hep birlikte tatile çıktı. Ayşe Yüksel ve Yiğit Alp Poyraz'nın diz dize görüntüsü sosyal medyayı salladı.
Survivor 2021 bitti bitmesine ama yankıları dinmek bilmiyor. İsmail Balaban'ın şampiyonluk ipini göğüslediği Survivor 2021'in final dörtlüsüne Aleyna Kalaycıoğlu, Ayşe Yüksel ve Yiğit Alp Poyraz oturmuştu.
Bu dörtlü sezon boyunca da oldukça fazla adından söz ettirmişlerdi. Özellikle Ayşe ve Poyraz bunların başında geliyor
Yarışma boyunca birbirlerine yakıştırılan, hayranları tarafından ortaya 'sevgili oldukları ancak bunu özenerek sakladıkları' iddia edilen Ayşe Yüksel ile Yiğit Alp Poyraz arasında aşk olup olmadığı merak ediliyordu. Özellikle ikilinin ailelerinin tanışması ve yarışma sonrası bir araya gelmesi iddiaları kuvvetlendirmişti.
Ve sonunda Ayşe Yüksel beklenen açıklamayı yapmıştı. Yaptığı bir canlı yayında 'Ayşe, Poyraz'a aşık galiba' yorumunu gören Ayşe Yüksel dayanamadı ve şu ifadeleri kullanmıştı:
'AŞK YOK SEVGİ VAR!'
Ayşe Yüksel ile Yiğit Poyraz'ı duygusal olarak yakıştırması sonrasında sosyal medyada da sıkça Ayşe ve Poyraz'a sorulan "Aranızda duygusal bir ilişki var mı?" sorusuna Ayşe'den yanıt geldi. Ayşe ortada aşk bulunmadığını ifade ederken "Aşk yok, sevgi var." açıklamasında bulundu.