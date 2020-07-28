Survivor Aycan'dan Sercan ve Nisa hakkında şaşkınlık veren sözler! Nisa'nın fanları Aycan'ı linç ediyor
Survivor 2020 bitti, ama yarışmacılar arasındaki söz düelloları bitecek gibi değil. Cemal Can Canseven'in şampiyon tamamladığı 'Survivor 2020' yarışmasına damga vuran isimlerden olan Aycan Yanaç, son açıklaması ile Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı fanlarının tepkisini çekti. İşte Survivor Aycan'dan Sercan ve Nisa hakkında şaşkınlık veren sözler!
Survivor 2020 yarışmacısı Aycan Yanaç hem sevgilisiyle ilgili hem de Sercan-Nisa arasındaki ilişkiyle ilgili bomba açıklamalar yaptı. Aycan açıklamasında "Survivor'dayken sevgilim vardı ama sonra herkes öğrendi iletişimden dolayı olmadı. Aldatma konusu yalan. Sadece ayrıldık. Nedenini de açıklamayayım... Bekleyememiş, sabırsızlık mı desek kıskanç mı desek... Birisi onun aklına girmiş... Ben hala anlamadım. Elendikten sonra da bir kere telefonlu konuşmadım reddettim. Survivor'da kafamda bitirdim; aradı ama açmadım..." dedi. Ardından Sercan ve Nisa olayına değinen Aycan bakın neler söyledi...
Cemal Can Canseven'in şampiyon tamamladığı 'Survivor 2020' yarışmasına damga vuran isimlerden olan Aycan Yanaç, son açıklaması ile Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı fanlarının tepkisini çekti. Aycan, Barış'ın ve Nisa'nın fanlarından linç yediğini ifade etti. Ailesine çirkin sözler söylenmesinin üzerine sinirlendiğini söyleyen Aycan 'orada durun' açıklamasını yaptı. Barış ile arasında bir ilişki olmadığını söyleyen Aycan "Ben Barış'tan daha iyiyim" dedi.
Aycan Nisa ile ilgili ise "Ben Nisa'yı kıskanmıyorum o da beni kıskanmıyordur. Nisa'yı yükseltmek için beni eziyorlar. Ben Nisa'yı düşündüğüm için Sercan-Nisa olayını açmıyorum. En iyi ben biliyorum. Ben o olayı açsam Nisa'nın yüzü olamaz. Nisa o kadar anlatıldığı gibi değil Sercan'a üzüldüm. Nisa'nın dediklerine inanıyorlar Sercan'ı sapık gibi bir hale getiriyorlar. Ben mesela utanırım. Ben eğer çocukluk yapsam Nisa'yı ezerim" dedi