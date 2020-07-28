Survivor Aycan'dan Sercan ve Nisa hakkında şaşkınlık veren sözler! Nisa'nın fanları Aycan'ı linç ediyor

Aycan Nisa ile ilgili ise "Ben Nisa'yı kıskanmıyorum o da beni kıskanmıyordur. Nisa'yı yükseltmek için beni eziyorlar. Ben Nisa'yı düşündüğüm için Sercan-Nisa olayını açmıyorum. En iyi ben biliyorum. Ben o olayı açsam Nisa'nın yüzü olamaz. Nisa o kadar anlatıldığı gibi değil Sercan'a üzüldüm. Nisa'nın dediklerine inanıyorlar Sercan'ı sapık gibi bir hale getiriyorlar. Ben mesela utanırım. Ben eğer çocukluk yapsam Nisa'yı ezerim" dedi