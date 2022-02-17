Survivor Aycan kanlısı Nisa’ya demediğini bırakmadı sildi silmesine ama iş işten geçti! Yarışmadan diskalifiye olan Aycan Yanaç...

2020 yılında katıldığı Survivor ile geniş kitlelerce tanınan ünlü futbolcu Aycan Yanaç, Survivor All Star 2022 sezonuyla ekrana geri dönmüştü. Sağlık sorunları nedeniyle devam edemeyeceğini bildiren Aycan Yanaç, yarışmadan kendi isteğiyle çekildi. Sosyal medyada aktif olan Aycan Yanaç, Twitter hesabından yaptığı Nisa Bölükbaşı paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.