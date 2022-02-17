Survivor Aycan günler sonra tüm gerçekleri itiraf etti 'bir ben bir de Rabbim bilir...' Aycan Yanaç'ın hastalığı ne neden ayrıldı?
Başlaylı daha 1 ayı yeni geçti ama olayların ardı arkası kesilmedi. Onlardan biri de ünlüler takımı yarışmacısı Aycan Yanaç'ın Survivor 2022'den kendi isteğiyle ayrılmasıydı. İzleyiciler Aycan Yanaç All-Star'dan neden ayrıldı, Aycan Yanaç'a ne oldu, hastalığı ne gibi soruların yanıtlarını ararken, Aycan Yanaç günler sonra sessizliğini bir bozdu, pir bozdu. Neden ayrıldığını açıklayan Aycan Yanaç bakın neler anlattı neler...
Survivor 2022 All-Star ekran yolculuğuna devam ederken, erkenden pes eden isimlerden ilki güzel yarışmacı Aycan Yanaç olmuştu. Büyük bir hayran kitlesi olan Aycan Yanaç'ın şampiyonluğa gitmesi beklenirken, kendi isteğiyle yarışmadan çekilmesi herkeste şaşkınlık uyandırmıştı.
AYCAN YANAÇ'IN HASTALIĞI NE?
Survivor'a zorlu süreçlerle devam ederken Aycan Yanaç ve beraberindeki 3 ismin de covid'e yakalanmaları durumu daha da zorlaştırmıştı.
Aycan Yanaç hakkında konuşan Acun Ilıcalı, 'Aycan konusunda iyimser değilim. Kimseyi burada zorla tutmuyoruz. Survivor'ı bırakması söz konusu. Buna kendisi karar verecek. Sakatlık olmadığı için kendisine kısa bir süre verdik. Aycan'ın ayrılma kararını açıklayabilirim' ifadelerini kullanmıştı.
Böylelikle Aycan yarışmadan çekilmiş oldu. Herkes Aycan Yanaç'ın neden yarışmadan çekildiğini merak ederken Aycan Yanaç konu hakkında günler sonra açıklamalarda bulundu.