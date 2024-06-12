Survivor Avatar Atakan'ın eski sevgilisi şoke etti! Aralarında neler olmuş neler! Eski aşkından flaş iddialar: "Bana şiddet uyguladı"

Survivor 2024 All Star'da artık son düzlüğe girildi. Adaya en son veda eden Yunus Emre'nin ardından kalan yarışmacıların özel hayatları da bir hayli merak konusu oldu. Ogeday Girişken'in sır gibi sakladığı sevgilisinin ortaya çıkmasının ardından Avatar Atakan'ın eski aşkı herkesi şoke etti. İkili arasında yıllar önce öyle şeyler olmuşki duyanlar kulaklarına inanamadı. İşte Survivor 2024 All Star'da kıyasıya mücadele eden Avatar Atakan'ın eski sevgilisi...