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Survivor Avatar Atakan'ın eski sevgilisi şoke etti! Aralarında neler olmuş neler! Eski aşkından flaş iddialar: "Bana şiddet uyguladı"

Survivor 2024 All Star'da artık son düzlüğe girildi. Adaya en son veda eden Yunus Emre'nin ardından kalan yarışmacıların özel hayatları da bir hayli merak konusu oldu. Ogeday Girişken'in sır gibi sakladığı sevgilisinin ortaya çıkmasının ardından Avatar Atakan'ın eski aşkı herkesi şoke etti. İkili arasında yıllar önce öyle şeyler olmuşki duyanlar kulaklarına inanamadı. İşte Survivor 2024 All Star'da kıyasıya mücadele eden Avatar Atakan'ın eski sevgilisi...

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Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 22:29 Güncelleme 12 Haziran 2024, 22:34
Survivor Avatar Atakan’ın eski sevgilisi şoke etti! Aralarında neler olmuş neler! Eski aşkından flaş iddialar: Bana şiddet uyguladı 1

Survivor 2024 All Star'da şampiyonluğa oynayan Avatar Atakan'ın eski aşkı duyanları şoke etti!

Survivor Avatar Atakan’ın eski sevgilisi şoke etti! Aralarında neler olmuş neler! Eski aşkından flaş iddialar: Bana şiddet uyguladı 2

Başta Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2024 All Star, artık son düzlüğe girdi. Yunus Emre'nin adaya veda etmesinin ardından Avatar Atakan başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Survivor'da son düelloda elenen isim belli oldu!

Survivor Avatar Atakan’ın eski sevgilisi şoke etti! Aralarında neler olmuş neler! Eski aşkından flaş iddialar: Bana şiddet uyguladı 3

Instagram'da 1,5 milyon takipçisi olan Avatar Atakan'ın özel hayatı da araştırılmaya başlandı. 2017 yılında Serap Korkmaz ile nikah masasına oturan Avatar Atakan, 2018 ve 2023 yıllarında baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

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