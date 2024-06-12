Survivor Avatar Atakan'ın eski sevgilisi şoke etti! Aralarında neler olmuş neler! Eski aşkından flaş iddialar: "Bana şiddet uyguladı"

Survivor 2024 All Star'da artık son düzlüğe girildi. Adaya en son veda eden Yunus Emre'nin ardından kalan yarışmacıların özel hayatları da bir hayli merak konusu oldu. Ogeday Girişken'in sır gibi sakladığı sevgilisinin ortaya çıkmasının ardından Avatar Atakan'ın eski aşkı herkesi şoke etti. İkili arasında yıllar önce öyle şeyler olmuşki duyanlar kulaklarına inanamadı. İşte Survivor 2024 All Star'da kıyasıya mücadele eden Avatar Atakan'ın eski sevgilisi...
Survivor 2024 All Star'da şampiyonluğa oynayan Avatar Atakan'ın eski aşkı duyanları şoke etti!
Başta Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2024 All Star, artık son düzlüğe girdi. Yunus Emre'nin adaya veda etmesinin ardından Avatar Atakan başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
Instagram'da 1,5 milyon takipçisi olan Avatar Atakan'ın özel hayatı da araştırılmaya başlandı. 2017 yılında Serap Korkmaz ile nikah masasına oturan Avatar Atakan, 2018 ve 2023 yıllarında baba olmanın mutluluğunu yaşadı.