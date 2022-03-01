Survivor Atakan’ın yemek yediği anlar kurguymuş talimatı aldı hapır hupur yedi! Ödül oyununda tavuğu bir hışım yiyen Atakan...

Survivor 2022'de dokunulmazlık oyunları devam ediyor. 26 Şubat Cuma günü ekrana gelen yarışmaya henüz oyun oynanmadan ödülü yemeye kalkan Avatar Atakan, 15 yıldır devam eden Survivor tarihinde bir ilki başarmıştı. Ancak Atakan Arslan'ın bu hamlesinin ardından bambaşka bir şey çıktı.