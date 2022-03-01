Survivor Atakan'ın yemek yediği anlar kurguymuş talimatı aldı hapır hupur yedi! Ödül oyununda tavuğu bir hışım yiyen Atakan...
Geçtiğimiz günlerde Survivor tarihinde bir ilk yaşandı... Survivor 2016 şampiyonu, Survivor 2022 All-Star'ın da en iddialı isimlerinden biri olan Avatar Atakan lakaplı, Çağan Atakan Arslan'ın, ödül oyunu başlamadan önce yapılan seremonide tavuğa saldırıp, izinsiz olarak yediği görüntüler sosyal medyanın gündemine damgasını vurmuştu. Pek çok Survivor izleyicisi de Atakan'a verilen cezayı az bulurken yine sosyal medyada durumunda kurgu olduğuna dair iddialar geziyor. Nedeni ise çok şaşırtıcı...
01.03.2022 09:53 - Son Güncelleme: 01.03.2022 09:56
Survivor 2022'de dokunulmazlık oyunları devam ediyor. 26 Şubat Cuma günü ekrana gelen yarışmaya henüz oyun oynanmadan ödülü yemeye kalkan Avatar Atakan, 15 yıldır devam eden Survivor tarihinde bir ilki başarmıştı. Ancak Atakan Arslan'ın bu hamlesinin ardından bambaşka bir şey çıktı.
Survivor All Star'da skandal sayılan bir olay gerçekleşti. Oynanan oyunda kazanan takımı yemek ödülü bekliyordu. Tavuk olan ödül Murat Ceylan tarafından tanıtılırken beklenmeyen bir olay yaşandı.