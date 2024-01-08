Survivor Atakan'dan Poyraz'a ağır gönderme "Büyük konuşanı büyük..." Turabi Çamkıran'la kavgası sonrası ortalık karıştı

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor'a; 2014, 2015 ve 2018 yıllarında katılan ve üst üste iki şampiyonluk yaşayan Turabi Çamkıran ile 2021 yılının finalisti Yiğit Poyraz, Survivor 2024 All-Star'da karşı karşıya gelmeden kapışmaya başlamışlardı. Sosyal medya üzerinden karşılıklı atışmalar, Survivor'a da taşındı ve daha ilk bölümden Turabi ile Poyraz birbirine girmişti. İkilinin kavgası sonrası eski Survivor şampiyonlarından biri olan Avatar Atakan lakaplı Çağan Atakan Arslan'dan flaş bir yorum geldi. İşte detaylar...