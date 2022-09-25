Survivor aşıklarından sürpriz hamle! Mert Öcal ile Sude Burcu evlilik yolunda ilk adımı attı! ‘Evet’ çığlıkları ortalığı inletti
Yarışmacı olarak katıldıkları Survivor All Star 2022'de yaşadıkları aşkla çok konuşulan Sude Burcu ile Mert Öcal'ın ilişkisi; Evrim Keklik'in oyun alanında ikiliye "Aranızda bir şey mi var?" diye sorunca ortaya çıkmıştı. Öcal, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, Sude'ye çiçek hediye etmişti. Sürprize karşılık veren Sude, teşekkür edip, çiçeği almış ve ünlü oyuncunun Sevgililer Günü'nü kutlamıştı. Aşklarıyla Survivor'a damga vuran ikili, yarışmanın ardından ilişkilerine tam gaz devam etti. Sosyal medya hesaplarında yaptıkları romantik paylaşımlarla sık sık adlarından söz ettiren ünlü çiftten müjdeli haber de geldi. Mert Öcal ile Sude Burcu evlilik yolunda ilk adımı attı. İşte detaylar...
25.09.2022 01:15 - Son Güncelleme: 25.09.2022 01:23
Survivor All Star 2022'nin kadrosunda yer alan Mert Öcal, gönlünü bir diğer yarışmacı Sude Burcu'ya kaptırmıştı.
Yaşadıkları aşkla çok konuşulan Sude Burcu ile Mert Öcal'ın ilişkisi; Evrim Keklik'in oyun alanında ikiliye "Aranızda bir şey mi var?" diye sorunca ortaya çıkmıştı.
Survivor 2020'de de yarışan Mert Öcal, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, Sude'ye çiçek hediye etmişti. Sürprize karşılık veren Sude, teşekkür edip, çiçeği almış ve ünlü oyuncunun Sevgililer Günü'nü kutlamıştı.
EVLİLİK TEKLİFİ ETTİ!
Mert Öcal, yakın dostlarının da davetli olduğu bir organizasyonla sevgilisi Sude Burcu'ya evlilik teklifi etti.