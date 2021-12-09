Survivor aşıkları İsmail Balaban ile İlayda Şeker evleniyor mu? O detay sosyal medyayı salladı ’Damat İsmail’ yorumları havada uçuştu...

İlayda Şeker ile aşk yaşayan Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban'ın evlilik hazırlığı yaptığı iddiası ortalığı karıştırdı. Antalya'da düğün dansları eğitimi veren bir kursun, İsmail Balaban'ı paylaşması ve gönderiye İlayda Şeker'i etiketlemesi, sosyal medyada ''İlayda ve İsmail evleniyor'' iddialarını gündeme getirdi.