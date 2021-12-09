Survivor aşıkları İsmail Balaban ile İlayda Şeker evleniyor mu? O detay sosyal medyayı salladı 'Damat İsmail' yorumları havada uçuştu...
Survivor aşıkları İsmail Balaban ile İlayda Şeker evleniyor mu? O detay sosyal medyayı salladı 'Damat İsmail' yorumları havada uçuştu... TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın 2021 sezonunun şampiyonu İsmail Balaban olmuştu. Ancak gelin görün ki Survivor 2021'in yankıları dinmiyor. Önce yarışmadayken Yiğit Alp Poyraz ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun yakınlaştığı, sonra da Poyraz ile Ayşe Yüksel'in yakınlaştığı iddia edilmişti. Ardından Aleyna Kalaycıoğlu ile Batuhan Karacakaya alelade bir şekilde birbirlerinden hoşlandılar. Yarışamın ardından bu kez İsmail Balaban ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun adı birbiriyle anılırken, İsmail Balaban'ın, İlayda Şeker'le aşk yaşadığı ortaya çıktı. Survivor 2021 yarışmacılarından İlayda Şeker ve İsmail Balaban'ın aşkı, magazin gündemini çalkalamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde evliliğe yeşil ışık yakan çiftin, düğün dansı için eğitim aldığı öne sürüldü.
09.12.2021 13:57
- Son Güncelleme: 09.12.2021 16:22
Survivor aşıkları İsmail Balaban ile İlayda Şeker evleniyor mu? O detay sosyal medyayı salladı 'Damat İsmail' yorumları havada uçuştu...
İlayda Şeker ile aşk yaşayan Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban'ın evlilik hazırlığı yaptığı iddiası ortalığı karıştırdı. Antalya'da düğün dansları eğitimi veren bir kursun, İsmail Balaban'ı paylaşması ve gönderiye İlayda Şeker'i etiketlemesi, sosyal medyada ''İlayda ve İsmail evleniyor'' iddialarını gündeme getirdi.
Evliliğe yeşil ışık yakan İlayda Şeker, bir takipçisinden gelen ''Düğün ne zaman?'' sorusuna ''Bilmiyorum farkında mısınız ama ben Antalya'da yaşıyorum. Sizce neden?'' yanıtını vermişti.
Sosyal medyada sevgilisini yorumsuz bırakmayan Balaban, İlayda Şeker'e ''Barbie'' sözüyle hitap ediyor.