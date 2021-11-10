Survivor aşıkları İsmail Balaban ile İlayda Şeker duramıyor! 'Pehlivan'ım olmadan asla' dedi
Survivor 2021 birincisi İsmail Balaban, yarışmanın ardından İlayda Şeker ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde ise el ele çektikleri bir video ile aşklarını dosta düşmana duyurmuştu. Hatta İsmail Balaban resti çekmiş, sevgilisi İlayda Şeker'in minili, bikinili tüm pozlarını yok ettirmişti. İlayda Şeker ve İsmail Balaban'ın ilişkisi şimdilerde doludizgin devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ailesinin yanına Nevşehir'e giden İlayda Şeker, sevgilisinin hasretine daha fazla dayanamadı. İşte detaylar...
10.11.2021 09:17
- Son Güncelleme: 10.11.2021 09:19
'Survivor' yarışmasından sonra aşk yaşamaya başlayan İlayda Şeker ve İsmail Balaban'ın ilişkisi doludizgin devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ailesinin yanına Nevşehir'e giden İlayda Şeker, Balaban'ın hasretine daha fazla dayanamadı.
İsmail Balaban-İlayda Şeker aşkı, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Instagram'da birbirlerini yorumsuz bırakmayan çift, farklı şehirlerde kalmamaya özen gösteriyor.
Birkaç gün önce ailesini görmek için Nevşehir'e giden İlayda Şeker, sevgilisi İsmail Balaban'dan daha fazla ayrı kalamadı. Şeker, Balaban'ın memleketi Antalya Elmalı'ya uçtu.
Eski Survivor yarışmacısı, ilk fırsatta Nevşehir'deki anne babasının yanından ayrılarak, Balaban'ın köyüne gitti.