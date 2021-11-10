Survivor aşıkları İsmail Balaban ile İlayda Şeker duramıyor! ’Pehlivan’ım olmadan asla’ dedi

'Survivor' yarışmasından sonra aşk yaşamaya başlayan İlayda Şeker ve İsmail Balaban'ın ilişkisi doludizgin devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ailesinin yanına Nevşehir'e giden İlayda Şeker, Balaban'ın hasretine daha fazla dayanamadı.