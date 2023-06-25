Survivor Asena'nın son haline bakın 'Dominik'ten geldiğim nasıl da belli ama' Ünlü futbolcuyla 2 yıl evli kalmıştı! Leoparlı bikinisiyle...
2023 Survivor yarışmacılarından Asena Demirbağ programdan sonra kendini tatile verdi. Sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yapan yarışmacı son paylaşımına 'Dominik'ten geldiğim nasılda belli ama!' notunu düştü. Leoparlı bikinisiyle poz veren Demirbağ'a yorum ve beğen yağarken son hali sosyal medyayı salladı. Asena Demirbağ'IN 2019 yılında ünlü futbolcu Ahmet Dursun ile dünyaevine girdiğini duyanlar da şoke oldu. Meğer 1 kızı varmış! Çift 2021 yılında ise anlaşamayıp boşanmış. İşte detaylar...
25.06.2023 19:57 - Son Güncelleme: 25.06.2023 19:57
Survivor 2023 sezonunda yer alan Asena Demirbağ, üniversite eğitimini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi BESYO bölümünde aldı.
Pilates eğitmenliği, kişisel antrenörlük ve online koçluk yaptığı bilinen Asena Demirbağ 2019 yılında eski futbolcu Ahmet Dursun'la evlendi.