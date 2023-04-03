RAMAZAN İMSAKİYE
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Survivor Alper'in eski sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı! Meğer evliliğin kıyısından dönmüşler Alper Rende'nin eski aşkı...

Bu sezon beklenen reytinglerin çok altında kalan ve erken final iddiaları ortaya atılan Survivor 2023'ün en tartışmalı isimlerinden biri, sosyal medya fenomeni Alper Rende oldu. Diğer yarışmacılara göre zayıf kalan performansının tam tersi büyük bir oy kitlesi olan, Youtube'da 5 milyonu, Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Alper Rende günün en çok merak edilen isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Hakkında en çok merak edilen konu ise aşk hayatı. Bakın Alper Rende'nin evliliğin kıyısından döndüğü eski sevgilisi kim çıktı. İşte detaylar.

03.04.2023 11:44 - Son Güncelleme: 03.04.2023 11:44
Survivor Alper’in eski sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı! Meğer evliliğin kıyısından dönmüşler Alper Rende’nin eski aşkı...

Survivor 2023'ün en çok konuşulan isimlerinden biri mavi takım yarışmacısı Alper Rende.

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Survivor Alper’in eski sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı! Meğer evliliğin kıyısından dönmüşler Alper Rende’nin eski aşkı...

Her ne kadar performans olarak diğer yarışmacıların altında kalsa da büyük oy potansiyeliyle, potaya girenlerin gözünü korkutan bir isim.

Survivor Alper’in eski sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı! Meğer evliliğin kıyısından dönmüşler Alper Rende’nin eski aşkı...

Youtube'daki 5 milyonu aşkın, Instagram'daki 1 milyonu aşkın takipçisiyle büyük bir oy potansiyeli olduğu düşünülen Alper Rende, geçtiğimiz günlerde ağzından özel hayatına dair bir pot kırmıştı.

Survivor Alper’in eski sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı! Meğer evliliğin kıyısından dönmüşler Alper Rende’nin eski aşkı...

'Kız arkadaşı' olmadığını söyleyen Rende kazandığı bir oyun sonrasında "Aşkım" diyerek sevindi. Ancak sonrasında "Bir dakika ya benim sevgilim yok ki" ifadelerini kullandı.

Survivor Alper’in eski sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı! Meğer evliliğin kıyısından dönmüşler Alper Rende’nin eski aşkı...

Hakkında pek çok detay merak ediliyor Rende'nin ancak en çok merak edilen kalbinin dolu olup olmadığı.

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