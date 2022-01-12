Survivor All Star 2022 kadrosunda büyük şok! Nisa Bölükbaşı kadrodan çıkarıldı yerine Yağmur Banda geldi Nisa'nın hayalleri yarım kaldı. Survivor All Star heyecanı 15 Ocak Cumartesi akşamı başlıyor. Aylar sürecek zorlu macera için yarışmacılar geçtiğimiz günlerde Dominik'e uçtu. Acun Ilıcalı da dün ilk oyun için karşı karşıya gelen yarışmacılarla bir canlı yayın yaptı.