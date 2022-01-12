Survivor All Star 2022 kadrosunda büyük şok! Nisa Bölükbaşı kadrodan çıkarıldı yerine Yağmur Banda geldi Nisa'nın hayalleri yarım kaldı
Survivor All Star 2022 kadrosunda büyük şok! Nisa Bölükbaşı'nın hayalleri suya düştü, kadrodan çıkarıldı yerine Yağmur Banda geldi. Survivor 2022 All Star heyecanı için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı, Dominik'e giden yarışmacıların ilk oyun öncesi duygularını öğrenmek için bir canlı yayın açtı. Yayında gözükmeyen Nisa Bölükbaşı'nın yarışmadan elendiği düşünüldü, gerçek kısa süre içinde duyuruldu. Nisa'nın yerine gelen isim ise Yağmur Banda oldu.
Survivor All Star 2022 kadrosunda büyük şok! Nisa Bölükbaşı kadrodan çıkarıldı yerine Yağmur Banda geldi Nisa'nın hayalleri yarım kaldı. Survivor All Star heyecanı 15 Ocak Cumartesi akşamı başlıyor. Aylar sürecek zorlu macera için yarışmacılar geçtiğimiz günlerde Dominik'e uçtu. Acun Ilıcalı da dün ilk oyun için karşı karşıya gelen yarışmacılarla bir canlı yayın yaptı.
Ilıcalı'nın Instagram'da açtığı canlı yayını binlerce kişi izlerken yarışmacılar da sevenlerinden destek istedi. Yayında gözükmeyen Nisa Bölükbaşı'nın yarışma önce koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.
YERİNE YAĞMUR GELDİ
Yarışma öncesi yapılan koronavirüse testi pozitif çıkan Nisa, karantinaya alındı. Nisa'nın yerine ise yedek yarışmacılardan Yağmur Banda dahil oldu. Nisa'nın yarışmaya geri dönüp dönmeyeceği ise henüz bilinmiyor.
DAHA ADAYA GİTMEDEN ORTALIK KARIŞTI
Survivor All Star 2022 daha başlamadan yaşanan olaylarla gündemden düşmüyor. Yarışmacılar arasında yaşanan gerginlik geçtiğimiz günlerde oyal medya gündemindeydi.
Survivor All Star öncesi gerilimler başladı. Ünlüler takımında yer alan Merve Aydın sosyal medya hesabından tüm takım arkadaşlarını takip etmesine rağmen Nagihan Karadere'yi niçin takip etmediğine yönelik gelen sorulara yanıt verdi.