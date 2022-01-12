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Haberler Magazin Survivor All Star 2022 kadrosunda büyük şok! Nisa Bölükbaşı kadrodan çıkarıldı yerine Yağmur Banda geldi Nisa'nın hayalleri yarım kaldı

Survivor All Star 2022 kadrosunda büyük şok! Nisa Bölükbaşı kadrodan çıkarıldı yerine Yağmur Banda geldi Nisa'nın hayalleri yarım kaldı

Survivor All Star 2022 kadrosunda büyük şok! Nisa Bölükbaşı'nın hayalleri suya düştü, kadrodan çıkarıldı yerine Yağmur Banda geldi. Survivor 2022 All Star heyecanı için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı, Dominik'e giden yarışmacıların ilk oyun öncesi duygularını öğrenmek için bir canlı yayın açtı. Yayında gözükmeyen Nisa Bölükbaşı'nın yarışmadan elendiği düşünüldü, gerçek kısa süre içinde duyuruldu. Nisa'nın yerine gelen isim ise Yağmur Banda oldu.

12.01.2022 10:36 - Son Güncelleme: 12.01.2022 10:41
Survivor All Star 2022 kadrosunda büyük şok! Nisa Bölükbaşı kadrodan çıkarıldı yerine Yağmur Banda geldi Nisa’nın hayalleri yarım kaldı

Survivor All Star 2022 kadrosunda büyük şok! Nisa Bölükbaşı kadrodan çıkarıldı yerine Yağmur Banda geldi Nisa'nın hayalleri yarım kaldı. Survivor All Star heyecanı 15 Ocak Cumartesi akşamı başlıyor. Aylar sürecek zorlu macera için yarışmacılar geçtiğimiz günlerde Dominik'e uçtu. Acun Ilıcalı da dün ilk oyun için karşı karşıya gelen yarışmacılarla bir canlı yayın yaptı.

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Survivor All Star 2022 kadrosunda büyük şok! Nisa Bölükbaşı kadrodan çıkarıldı yerine Yağmur Banda geldi Nisa’nın hayalleri yarım kaldı

Ilıcalı'nın Instagram'da açtığı canlı yayını binlerce kişi izlerken yarışmacılar da sevenlerinden destek istedi. Yayında gözükmeyen Nisa Bölükbaşı'nın yarışma önce koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

Survivor All Star 2022 kadrosunda büyük şok! Nisa Bölükbaşı kadrodan çıkarıldı yerine Yağmur Banda geldi Nisa’nın hayalleri yarım kaldı

YERİNE YAĞMUR GELDİ

Yarışma öncesi yapılan koronavirüse testi pozitif çıkan Nisa, karantinaya alındı. Nisa'nın yerine ise yedek yarışmacılardan Yağmur Banda dahil oldu. Nisa'nın yarışmaya geri dönüp dönmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

Survivor All Star 2022 kadrosunda büyük şok! Nisa Bölükbaşı kadrodan çıkarıldı yerine Yağmur Banda geldi Nisa’nın hayalleri yarım kaldı

DAHA ADAYA GİTMEDEN ORTALIK KARIŞTI

Survivor All Star 2022 daha başlamadan yaşanan olaylarla gündemden düşmüyor. Yarışmacılar arasında yaşanan gerginlik geçtiğimiz günlerde oyal medya gündemindeydi.

Survivor All Star 2022 kadrosunda büyük şok! Nisa Bölükbaşı kadrodan çıkarıldı yerine Yağmur Banda geldi Nisa’nın hayalleri yarım kaldı

Survivor All Star öncesi gerilimler başladı. Ünlüler takımında yer alan Merve Aydın sosyal medya hesabından tüm takım arkadaşlarını takip etmesine rağmen Nagihan Karadere'yi niçin takip etmediğine yönelik gelen sorulara yanıt verdi.

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