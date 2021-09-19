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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu estetik sonrası paylaşımlara doymuyor!

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu estetik sonrası paylaşım yapmaya doymuyor. Estetik sonrası bandajları çıkaran Aleyna'yı gören dönüp bir daha baktı. Geçtiğimiz hafta Kuşadası'nda sahne alan şarkıcı Berkay, Survivor 2021 yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu ile şarkı çıkarmaya hazırlandığı yönündeki iddiaları doğruladı ardından Kalaycıoğlu hakkında, "Ben kendisine öyle bir tavsiyede bulunabilecek biri değilim" diyerek estetik itirafında bulundu. Ve işte herkesin merak ettiği Aleyna Kalaycıoğlu'nun son hali...

19.09.2021 12:58 - Son Güncelleme: 19.09.2021 20:30
Acun Ilıcalı’nın sağ kolunun tüm yanlışları ifşalandı Aleyna Kalaycıoğlu bombası patladı! Meğer her şey bir oyunmuş Survivor da dahil

Survivor 2021'de dikkat çeken yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu burnuna estetik yaptırdı. Survivor Aleyna bandajları çıkarınca hemen paylaşım yaptı.

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Acun Ilıcalı’nın sağ kolunun tüm yanlışları ifşalandı Aleyna Kalaycıoğlu bombası patladı! Meğer her şey bir oyunmuş Survivor da dahil

MEĞER KLİBİNDE OYNAMAK İÇİN...

Geçen hafta Kuşadası'nda sahne alan Berkay, şarkılarını İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda düzenlenen halk konserinde seslendirdi. Survivor 2021 yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu ile şarkı çıkarmaya hazırlanan Berkay, itirafı ile gündeme bomba gibi düşmüştü. İşte Berka'ın açıklaması...

Acun Ilıcalı’nın sağ kolunun tüm yanlışları ifşalandı Aleyna Kalaycıoğlu bombası patladı! Meğer her şey bir oyunmuş Survivor da dahil

Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Berkay, Altın Güvercin Beste Yarışması hakkında konuştu. Ünlü isim şunları söyledi: "Harika bir belediye. Her yeri müzik yapmışlar 10 gün. Allah'a bin şükür çok yoğunuz ama gerçekten yoruldum yani. Dinlenmek istiyorum. Evden uzak kaldık ama bu tempoya da ihtiyacımız vardı. Yaz bitiyor artık ufak ufak dinlemeye başlayacağız."

Acun Ilıcalı’nın sağ kolunun tüm yanlışları ifşalandı Aleyna Kalaycıoğlu bombası patladı! Meğer her şey bir oyunmuş Survivor da dahil

"BURUN ESTETİĞİ YAPTIRDI"

Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'nun klibinde oynamak için estetik yaptırdığı haberleri hatırlatılan Berkay "Müzik aşığı bir kız. Şarkı söylemeyi çok seviyor. Ona kendi şirketimizden bir iş çıkarıyoruz. Şarkısı hazır! Önümüzdeki günlerde de klip çekecek. Kendi isteğiyle burnunda ufak bir kemer vardı onu düzelttirdi. Ben kendisine öyle bir tavsiyede bulunabilecek biri değilim" dedi.

Acun Ilıcalı’nın sağ kolunun tüm yanlışları ifşalandı Aleyna Kalaycıoğlu bombası patladı! Meğer her şey bir oyunmuş Survivor da dahil

İşte Aleyna Kalaycıoğlu'nun son hali başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin geçirdiği değişimler...

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