Survivor Adem ’nişanlandım’ dedi ortalık karıştı! Adem Kılıçcı’nın sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı! Adem’in gizemli ’Nil’i...

Survivor'ın önceki akşam yapılan birleşme partisine, Adem Kılıçcı'nın 'nişan' açıklaması damgasını vurdu. Daha önce iletişim ödülünde bir sevgilisi olduğu ortaya çıkan Adem Kılıçcı'nın kalbinin sahibinin kim olduğu merak ediliyor.