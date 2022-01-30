Survivor adası Kısmetse Olur'a döndü yaşananları ağzı açık izleyen Acun'dan bomba itiraf! Mert Öcal, Sude Burcu, Nisa Bölükbaşı ve Ogeday...
Survivor adası Kısmetse Olur'a döndü yaşananları ağzı açık izleyen Acun'dan bomba itiraf geldi. Survivor All Star 2022 son hızı ile devam ediyor. Adada ortalık fena karıştı. Aşk yaşadıkları iddia edilen Ogeday ve Nisa Bölükbaşı'nın Mert Öcal ve Sude Burcu hakkında söyledikleri şok etkisi yarattı. Survivor fragmanı seyircileri meraklandırırken Acun Ilıcalı "15 yıllık Survivor tecrübemde böyle bir şey duymadım" dedi. Survivor izleyicileri ise sosyal medyada "Ada Kısmetse Olur'a döndü" yorumlarında bulundu. Gönüllüler takımında yarışan Ogeday ile Nisa'nın Mert ve Sude ile ilgili ifadeleri sonrasında fragmanda merak dolu anlar yaşandı. Peki Survivor Mert ve Sude olayı nedir? Nisa Bölükbaşı, Barış Murat Yağcı itirafında neler söyledi? İşte ayrıntılar...
MERT ÖCAL, SUDE BURCU, NİSA BÖLÜKBAŞI VE OGEDAY ARASINDA NELER OLUYOR?
Survivor adası Kısmetse Olur'a döndü yaşananları ağzı açık izleyen Acun'dan bomba itiraf! Survivor fragmanında yaşananlar sosyal medyanın gündeminde. Twitter'ın en çok konuşulan yarışmacısı Mert Öcal ve Sude Burcu arasında neler yaşandı?
Adada olayların karıştığı yeni bölümde Acun Ilıcalı yaşananları, "15 yıllık Survivor tecrübemde herhangi bir yarışmacının herhangi bir yarışmacı için böyle bir şey dediğini duymadım" açıklamasında bulundu.
Survivor izleyicileri ise sosyal medyada "Ada Kısmetse Olur'a döndü" yorumları yaptı. Yeni bölüm fragmanında Survivor Mert'in "Nisa ve Ogeday, Sude ve beni hoş olmayan durumlara düşürdüler" dediği görülüyor. Sude ise gözyaşlarına boğuluyor.