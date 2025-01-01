Survivor 2025’te Ünlülerin Haftalık Maaşları: İsmail Balaban, Zeynep Alkan...

Yeni sezonun başlamasına saatler kala Survivor 2025 hakkında detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Ünlüler ve gönüllüler takımlarının yarışacağı programda, yarışmacıların haftalık kazançları sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı. Farklı konsepti ve zorlu parkurlarıyla dikkat çeken Survivor, bu yıl performansa dayalı eleme sistemiyle de izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

Survivor 2025, iddialı yarışmacıları ve yüksek bütçesiyle şimdiden çok konuşulmaya başlandı. Bu yıl yarışmanın sadece parkur performansına dayalı bir formatla sunulacak olması, katılımcılar arasındaki rekabeti zirveye taşıyacak.