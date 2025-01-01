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Survivor 2025’te Ünlülerin Haftalık Maaşları: İsmail Balaban, Zeynep Alkan...

Survivor 2025, 1 Ocak itibarıyla TV8 ekranlarında başlıyor. Ünlüler ve gönüllüler takımlarında yer alan yarışmacıların hem kimlikleri hem de haftalık kazançları şimdiden dikkat çekiyor. SMS oylaması yerine bireysel performansın ön planda olacağı bu sezon, iddialı yarışmacılar ve yüksek bütçesiyle şimdiden gündem oldu.

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Giriş Tarihi :01 Ocak 2025 , 20:31 Güncelleme Tarihi :01 Ocak 2025 , 20:31
Survivor 2025’te Ünlülerin Haftalık Maaşları: İsmail Balaban, Zeynep Alkan...

Yeni sezonun başlamasına saatler kala Survivor 2025 hakkında detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Ünlüler ve gönüllüler takımlarının yarışacağı programda, yarışmacıların haftalık kazançları sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı. Farklı konsepti ve zorlu parkurlarıyla dikkat çeken Survivor, bu yıl performansa dayalı eleme sistemiyle de izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

Survivor 2025’te Ünlülerin Haftalık Maaşları: İsmail Balaban, Zeynep Alkan...

ÜNLÜLER TAKIMI

  • İsmail Balaban: 120 bin TL
  • Serenay Aktaş: 110 bin TL
  • Barış Murat Yağcı: 100 bin TL
  • Sema Aydemir: 110 bin TL
  • Zeynep Alkan: 85 bin TL
  • Batuhan Karacakaya: 105 bin TL
  • Yağmur Banda: 95 bin TL
  • Ayşe Yüksel: 90 bin TL
  • Adem Kılıçcı: 125 bin TL

Survivor 2025’te Ünlülerin Haftalık Maaşları: İsmail Balaban, Zeynep Alkan...

GÖNÜLLÜLER TAKIMI

  • Batuhan Gökgöz: 80 bin TL
  • Tuğba Yeni: 75 bin TL
  • Adilhan Numan: 70 bin TL
  • Dilşah Kurt: 75 bin TL
  • Mevlüt Koçak: 75 bin TL
  • Kübra Avcı: 70 bin TL
  • Göksu Küçükali: 75 bin TL
  • Kaan Kazgan: 80 bin TL
Survivor 2025’te Ünlülerin Haftalık Maaşları: İsmail Balaban, Zeynep Alkan...

Survivor 2025, iddialı yarışmacıları ve yüksek bütçesiyle şimdiden çok konuşulmaya başlandı. Bu yıl yarışmanın sadece parkur performansına dayalı bir formatla sunulacak olması, katılımcılar arasındaki rekabeti zirveye taşıyacak.