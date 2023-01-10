Survivor 2023 yarışmacılarının kazançları ifşalandı bakın en çok kim kazanacak! Haftalık ne kadar kazanıyorlar belli oldu
Masterchef'in finalinin ardından yayınlanmaya başlayacak olan Survivor 2023'ün kadrosu açıklanmıştı. 3 takımdan oluşması beklenen Survivor 2023, Masterchef'in final yapmasının ardından 15 Ocak 2023 akşamı izleyici karşısına çıkmaya başlayacak. Merakla beklenen Survivor hakkında sosyal medyada şaşırtan bir ifşa geldi. Survivor 2023 yarışmacılarının kazançları olduğu iddia edilen meblağalar yayınlandı. İşte detaylar...
10.01.2023 10:24 - Son Güncelleme: 10.01.2023 10:24
Survivor 2023 hakkında sosyal medyada flaş bir iddia ortaya atıldı. Bazı yarışmacıların haftalık kazançları olduğu iddia edilen meblağalar yayınlandı.