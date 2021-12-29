Survivor 2022 All Star kadrosundaki Aycan Yanaç'tan olay sözler, adada ortalık fena karışacak: "Arkamdan sallıyor..."

"DARBE YİYECEKSİN"

Survivor Aycan konuşmasının devamında, takımda tanıdığı arkadaşları olmasına rağmen rahat olmadığını söyledi. Aycan açıklamasında, "Orada herkes birbirinin kuyusunu kazmaya çalışacak. Ne kadar tanıyorum desem de darbe yiyeceksin. Orası öyle bir yer. O sene herkesle iyiydim ama elenip bakınca arkamdan sallıyor" dedi.