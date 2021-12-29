Survivor 2022 All Star kadrosundaki Aycan Yanaç'tan olay sözler, adada ortalık fena karışacak: "Arkamdan sallıyor..."
Acun Ilıcalı Survivor All Star 2022 ünlüler ve gönüllüler kadrosunu resmen açıkladı ve büyük heyecan için geri sayım başladı. Eski sezonlardan iddialı yarışmacıların yeniden kozlarını paylaşacağı Survivor 2022 için açıklanan kadroda yerini alan yarışmacılardan Aycan Yanaç, açıklamaları ile gündeme bomba gibi düştü. Survivor All Star 2022 kadrosunda yer alan Aycan Yanaç, adaya gitmeden önce yaptığı açıklamada çok iddialı olduğunu belirterek, "Orada herkes birbirinin kuyusunu kazmaya çalışacak" yorumunda bulundu. İşte detaylar...
Survivor 2022 All Star kadrosundaki Aycan Yanaç'tan olay sözler, adada ortalık fena karışacak! 'Survivor All Star 2022' kadrosunda yer alan Aycan Yanaç, adaya gitmeden önce Şebnem Ber'e konuştu. Survivor Aycan, "Çıktıktan sonra ilk bir ay 'asla gitmem^' diyordum ama zaman geçince destekçileri görünce kararım değişmeye başladı" dedi.
"DARBE YİYECEKSİN"
Survivor Aycan konuşmasının devamında, takımda tanıdığı arkadaşları olmasına rağmen rahat olmadığını söyledi. Aycan açıklamasında, "Orada herkes birbirinin kuyusunu kazmaya çalışacak. Ne kadar tanıyorum desem de darbe yiyeceksin. Orası öyle bir yer. O sene herkesle iyiydim ama elenip bakınca arkamdan sallıyor" dedi.
"MERT ÖCAL İLE İYİ ANLAŞIRIM"
Survivor Aycan yorumlarının devamında kendini çok hazırladığını, kimsenin psikolojisini bozamayacağını söyledi. Yanaç, takımında Mert Öcal ile iyi anlaşabileceğinin de açıkladı. Survivor Aycan Nisa ile barıştığını da sözlerine ekledi.