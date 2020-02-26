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Survivor 2020'den hiç oyun almadan elenen Tuğba Melis Türk estetik harikası çıktı! Sen de mi Melis

Survivor 2020'de ünlüler takımından elenen ilk isim belli oldu, pek de şaşkınlık yaratmadı... Survivor 2020 tüm hızıyla devam ederken, son dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı ada konseyine gitti. Oylamada en çok ismi çıkan kişi Derya Can olmuştu. 2.ada konseyinde çıkan isimler ise Mert Öcal ve Tuğba Melis Türk'tü. Nitekim adaya veda eden isim oyuncu Tuğba Melis Türk oldu. Tuğba Melis Türk, Survivor tarihine geçti. Geldiği günden bu yana oyun alamayan Tuğba Melis Türk, tüm Survivor'lar arasında en başarısız isimlerden biri oldu. Elendikten sonra Tuğba Melis Türk, en çok merak edilen isimlerden biri oldu ve ortaya da estetiksiz fotoğrafları çıktı. 29 yaşındaki Tuğba Melis Türk'ün estetiksiz hali sizi çok şaşırtacak.

26.02.2020 11:21 - Son Güncelleme: 26.02.2020 11:25
Survivor 2020'den hiç oyun almadan elenen Tuğba Melis Türk estetik harikası çıktı! Sen de mi Melis

Survivor'dan tek bir oyun bile almadan elenen Tuğba Melis Türk, Survivor tarihine geçti.

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Survivor 2020'den hiç oyun almadan elenen Tuğba Melis Türk estetik harikası çıktı! Sen de mi Melis

Tuğba Melis Türk'ün estetiksiz hali sosyal medyayı salladı. İşte başta Tuğba Melis Türk olmak üzere ünlülerin estetiksiz fotoğrafları.

Survivor 2020'den hiç oyun almadan elenen Tuğba Melis Türk estetik harikası çıktı! Sen de mi Melis

DEREN TALU

Survivor 2020'den hiç oyun almadan elenen Tuğba Melis Türk estetik harikası çıktı! Sen de mi Melis
Survivor 2020'den hiç oyun almadan elenen Tuğba Melis Türk estetik harikası çıktı! Sen de mi Melis
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