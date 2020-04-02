Survivor 2020'den elenen Burak herkesi ifşa etti! 'Barış ile birlikte yatıp kalkıyorum ama...'

Bu hafta Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımından Yunus Emre eleme adayı oldu. Bu hafta yapılan SMS oylamasında en yüksek oyu alan Cemal Can ve Barış oldu. Konseyde Cemal Can Yasin'i, Barış ise Burak'ı diğer iki eleme adayı olarak gösterdi.