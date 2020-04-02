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Survivor 2020'den elenen Burak herkesi ifşa etti! 'Barış ile birlikte yatıp kalkıyorum ama...'

Acun Ilıcalı canlı yayında kurduğu 'Türk olmaktan dolayı yine gurur duydum' cümleleriyle son günlerin en çok konuşulan ismi... Ilıcalı'nın programı Survivor 2020 yarışması Dominik'te tüm hızıyla devam ediyor. 31 Mart Salı günü ekranlara gelen yeni bölümde dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımından Burak yarışmaya veda etti. Survivor 2020'den elenen Burak, takım arkadaşlarını ifşa etti! İşte Survivor Burak'tan şaşırtan sözler...

02.04.2020 14:00 - Son Güncelleme: 02.04.2020 14:26
Survivor 2020'den elenen Burak herkesi ifşa etti! 'Barış ile birlikte yatıp kalkıyorum ama...'

Survivor 2020 yarışması Dominik'te tüm hızıyla devam ediyor. 31 Mart Salı günü ekranlara gelen yeni bölümde dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımından bir kişi yarışmaya veda etti. Elenen yarışmacı adayı ise takım arkadaşları hakkında şok sözler söyledi.

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Survivor 2020'den elenen Burak herkesi ifşa etti! 'Barış ile birlikte yatıp kalkıyorum ama...'

TV8'in ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2020, izleyenleri ekran başına kilitledi. Dün akşam seyircilerin merakla beklediği yeni bölüm yayımlandı. Bu hafta dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımından eleme adaylarından bir isim adaya veda etti.

Survivor 2020'den elenen Burak herkesi ifşa etti! 'Barış ile birlikte yatıp kalkıyorum ama...'

İLETİŞİM OYUNUNDAN ÜNLÜLER GALİP AYRILDI

31 Mart Salı günü yayımlanan Survivor yeni bölümünde, ünlüler ve gönüllüler takımı iletişim oyununda kıyasıya bir mücadeleyle yarıştılar. Zorlu mücadeleden galip çıkan takım ünlüler oldu ve ödül olarak aileleri ile WhatsApp mesajlaşması kazandılar. Ünlüler takımı, uzun zamandır görüşmedikleri aile bireyleri ile WhatsApp'tan yazışırken duygularına hakim olamadılar.

Survivor 2020'den elenen Burak herkesi ifşa etti! 'Barış ile birlikte yatıp kalkıyorum ama...'

Bu hafta Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımından Yunus Emre eleme adayı oldu. Bu hafta yapılan SMS oylamasında en yüksek oyu alan Cemal Can ve Barış oldu. Konseyde Cemal Can Yasin'i, Barış ise Burak'ı diğer iki eleme adayı olarak gösterdi.

Survivor 2020'den elenen Burak herkesi ifşa etti! 'Barış ile birlikte yatıp kalkıyorum ama...'

GÖNÜLLÜLER TAKIMINA KİM VEDA ETTİ?

Acun Ilıcalı'nın topladığı ada konseyinde SMS oylamasında Yasin, Burak ve Yunus Emre arasında sms oylamasında en az oyu alan isim ise Burak oldu. Böylece Burak Yurdugör bu hafta Survivor 2020'ye veda eden isim oldu.

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