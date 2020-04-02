Survivor 2020'den elenen Burak herkesi ifşa etti! 'Barış ile birlikte yatıp kalkıyorum ama...'
Acun Ilıcalı canlı yayında kurduğu 'Türk olmaktan dolayı yine gurur duydum' cümleleriyle son günlerin en çok konuşulan ismi... Ilıcalı'nın programı Survivor 2020 yarışması Dominik'te tüm hızıyla devam ediyor. 31 Mart Salı günü ekranlara gelen yeni bölümde dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımından Burak yarışmaya veda etti. Survivor 2020'den elenen Burak, takım arkadaşlarını ifşa etti! İşte Survivor Burak'tan şaşırtan sözler...
İLETİŞİM OYUNUNDAN ÜNLÜLER GALİP AYRILDI
31 Mart Salı günü yayımlanan Survivor yeni bölümünde, ünlüler ve gönüllüler takımı iletişim oyununda kıyasıya bir mücadeleyle yarıştılar. Zorlu mücadeleden galip çıkan takım ünlüler oldu ve ödül olarak aileleri ile WhatsApp mesajlaşması kazandılar. Ünlüler takımı, uzun zamandır görüşmedikleri aile bireyleri ile WhatsApp'tan yazışırken duygularına hakim olamadılar.