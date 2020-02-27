Haberler Galeri Magazin Survivor 2020'den diskalifiye olan Uğur Pektaş'ın bu hali şok! İlk Survivor'ında şampiyon olan Uğur Pektaş....

Survivor 2020'den diskalifiye olan Uğur Pektaş'ın bu hali şok! İlk Survivor'ında şampiyon olan Uğur Pektaş....

Survivor 2020 hızlı başladı. Yarışma henüz 1 haftasını tamamlamadan ünlüler takımında yarışan Şaziye İvegin ve Uğur Pektaş, sakatlıkları nedeniyle Survivor'dan diskalifiye oldu. Özellikle Uğur Pektaş'ın diskalifiye olması olay yarattı. Survivor'da 2005 yılında şampiyonluk yaşayan, hatta şöhretini bu yarışma sayesinde kazanan Uğur Pektaş, Survivor 2020'nin de favorilerinden biriydi. Ancak yarışma yüzü görmeden Survivor adasına veda etti. Diskalifiye olması sonrası Uğur Pektaş en çok merak edilen isimlerin başında geliyor. Gamze Özçelik ile mutlu bir evlilikleri olan Uğur Pektaş'ın Survivor'da ilk karşımıza çıktığı zamanlardaki halleri inanılmaz. İşte başta Uğur Pektaş olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

27.02.2020 15:48 - Son Güncelleme: 27.02.2020 16:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





