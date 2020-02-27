Haberler Galeri Magazin Survivor 2020'den diskalifiye olan Uğur Pektaş'ın bu hali şok! İlk Survivor'ında şampiyon olan Uğur Pektaş....

Survivor 2020'den diskalifiye olan Uğur Pektaş'ın bu hali şok! İlk Survivor'ında şampiyon olan Uğur Pektaş....

Survivor 2020 hızlı başladı. Yarışma henüz 1 haftasını tamamlamadan ünlüler takımında yarışan Şaziye İvegin ve Uğur Pektaş, sakatlıkları nedeniyle Survivor'dan diskalifiye oldu. Özellikle Uğur Pektaş'ın diskalifiye olması olay yarattı. Survivor'da 2005 yılında şampiyonluk yaşayan, hatta şöhretini bu yarışma sayesinde kazanan Uğur Pektaş, Survivor 2020'nin de favorilerinden biriydi. Ancak yarışma yüzü görmeden Survivor adasına veda etti. Diskalifiye olması sonrası Uğur Pektaş en çok merak edilen isimlerin başında geliyor. Gamze Özçelik ile mutlu bir evlilikleri olan Uğur Pektaş'ın Survivor'da ilk karşımıza çıktığı zamanlardaki halleri inanılmaz. İşte başta Uğur Pektaş olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

27.02.2020 15:48 - Son Güncelleme: 27.02.2020 16:04
Survivor 2020'den diskalifiye olan Uğur Pektaş'ın bu hali şok! İlk Survivor'ında şampiyon olan Uğur Pektaş....

Ekranlardan elini eteğini çektikten sonra daha sakin bir hayatı seçen Uğur Pektaş'ın yıllar önceki hali inanılmaz. İşte başta Uğur Pektaş olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor 2020'den diskalifiye olan Uğur Pektaş'ın bu hali şok! İlk Survivor'ında şampiyon olan Uğur Pektaş....

SEZEN AKSU

Survivor 2020'den diskalifiye olan Uğur Pektaş'ın bu hali şok! İlk Survivor'ında şampiyon olan Uğur Pektaş....

İBRAHİM TATLISES

Survivor 2020'den diskalifiye olan Uğur Pektaş'ın bu hali şok! İlk Survivor'ında şampiyon olan Uğur Pektaş....

FATMA GİRİK

Survivor 2020'den diskalifiye olan Uğur Pektaş'ın bu hali şok! İlk Survivor'ında şampiyon olan Uğur Pektaş....

MERVE BOLUĞUR

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Survivor 2020'den elenen Tuğba Melis Türk meğer göründüğü gibi değilmiş! Gerçek bakın nasılmış...
Survivor 2020'den elenen Tuğba Melis Türk meğer göründüğü gibi değilmiş! Gerçek bakın nasılmış...