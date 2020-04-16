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Survivor 2020'de Sercan Yıldırım, Nisa Bölükbaşı'na açıldı! O anlar sosyal medyayı salladı...

Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında ünlüler takımındaki Sercan Yıldırım ile gönüllüler takımındaki Nisa Bölükbaşı arasındaki yakınlaşma yeni bir boyuta taşındı. Sercan Yıldırım'ın Survivor'ın yeni bölüm fragmanında Nisa ile konuşması sosyal medyayı salladı. İşte Survivor'ın yeni bölüm fragmanında Sercan Yıldırım'ın Nisa Bölükbaşı'na açıldığı o anlar...

16.04.2020 23:18 - Son Güncelleme: 16.04.2020 23:33
Survivor 2020'de Sercan Yıldırım, Nisa Bölükbaşı'na açıldı! O anlar sosyal medyayı salladı...

Survivor 2020 yarşımasında ünlüler takımındaki Sercan Yıldırım gündem olmaya devam ediyor.

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Survivor 2020'de Sercan Yıldırım, Nisa Bölükbaşı'na açıldı! O anlar sosyal medyayı salladı...

Sercan Yıldırım'ın yarışmada Gönüllüler takımdaki Nisa Bölükbaşı'na olan davranışları aşk dedikodularını ayyuka çıkarmıştı.

Survivor 2020'de Sercan Yıldırım, Nisa Bölükbaşı'na açıldı! O anlar sosyal medyayı salladı...

Ünlüler ile Gönüllüler arasında oynanan açık arttırmada Sercan'ın Nisa'ya yaptığı yemek jesti dikkat çekmişti.

Survivor 2020'de Sercan Yıldırım, Nisa Bölükbaşı'na açıldı! O anlar sosyal medyayı salladı...

'NİSA'YA KIYAMIYORUM'
Nisa'nın San Sebastian Cheescake'i için girdiği açık arttırmaya katılan Sercan'ın daha sonra geri çekilerek 'Nisa'ya kıyamıyorum, Nisa yesin' demesi ilgiyle takip edildi.

Survivor 2020'de Sercan Yıldırım, Nisa Bölükbaşı'na açıldı! O anlar sosyal medyayı salladı...

Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasının yeni bölüm fragmanında ise iki ismin yakınlaşması ekranlara yansıdı.

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