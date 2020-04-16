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Survivor 2020'de Sercan Yıldırım, Nisa Bölükbaşı'na açıldı! O anlar sosyal medyayı salladı...

Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında ünlüler takımındaki Sercan Yıldırım ile gönüllüler takımındaki Nisa Bölükbaşı arasındaki yakınlaşma yeni bir boyuta taşındı. Sercan Yıldırım'ın Survivor'ın yeni bölüm fragmanında Nisa ile konuşması sosyal medyayı salladı. İşte Survivor'ın yeni bölüm fragmanında Sercan Yıldırım'ın Nisa Bölükbaşı'na açıldığı o anlar...

16.04.2020 23:18 - Son Güncelleme: 16.04.2020 23:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





