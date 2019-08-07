Şükran Ovalı bikinili paylaşım yapan ünlülere meydan okudu! Olay yaratacak pozlar

Şükran Ovalı da havuz başından fotoğraf paylaşma akımına uydu. Caner Erkin ile aşk dolu bir evliliği olan çiçeği burnunda anne Şükran Ovalı, verdiği kilolarla herkesi kendisine hayran bıraktı. Geçtiğimiz günlerde Çağla Şıkel, Eda Taşpınar gibi ünlü isimlerin havuz başında verdiği bikinili pozları çok konuşulmuştu. 34 yaşındaki Şükran Ovalı havuz başında elbisesiyle poz vererek Çağla Şıkel ve Eda Taşpınar'a nispet yaptı. İşte Şükran Ovalı ve diğer ünlülerin çok konuşulan tatil pozları...

07.08.2019 12:27 - Son Güncelleme: 07.08.2019 13:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





