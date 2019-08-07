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Şükran Ovalı bikinili paylaşım yapan ünlülere meydan okudu! Olay yaratacak pozlar

Şükran Ovalı da havuz başından fotoğraf paylaşma akımına uydu. Caner Erkin ile aşk dolu bir evliliği olan çiçeği burnunda anne Şükran Ovalı, verdiği kilolarla herkesi kendisine hayran bıraktı. Geçtiğimiz günlerde Çağla Şıkel, Eda Taşpınar gibi ünlü isimlerin havuz başında verdiği bikinili pozları çok konuşulmuştu. 34 yaşındaki Şükran Ovalı havuz başında elbisesiyle poz vererek Çağla Şıkel ve Eda Taşpınar'a nispet yaptı. İşte Şükran Ovalı ve diğer ünlülerin çok konuşulan tatil pozları...

07.08.2019 12:27 - Son Güncelleme: 07.08.2019 13:11
Şükran Ovalı'dan havuz başında fotoğraf paylaşan ünlülere nispet! Herkesi kendisine hayran bıraktı! Olay yaratacak pozlar

Şükran Ovalı, son dönemde hamilelik nedeniyle aldığı kiloları vermesiyle gündemde... Güzel oyuncu, kısa sürede verdiği kilolarla herkesi kendisine hayran bıraktı. Caner Erkin ile mutlu evliliği olan ve Mihran Ela Erkin adında bir kızları olan çiçeği burnunda anne Ovalı, havuz başından paylaştığı fotoğrafla ünlü isimlere nispet yaptı. İşte Şükran Ovalı'nın bikinili paylaşım yapan ünlü isimlere meydan okuyan paylaşımı ve ünlülerin çok konuşulan tatil pozları...

Şükran Ovalı'dan havuz başında fotoğraf paylaşan ünlülere nispet! Herkesi kendisine hayran bıraktı! Olay yaratacak pozlar

DUYGU SARIŞIN

Şükran Ovalı bikinili paylaşım yapan ünlülere meydan okudu! Olay yaratacak pozlar
Şükran Ovalı bikinili paylaşım yapan ünlülere meydan okudu! Olay yaratacak pozlar

ÇAĞLA ŞIKEL

Şükran Ovalı'dan havuz başında fotoğraf paylaşan ünlülere nispet! Herkesi kendisine hayran bıraktı! Olay yaratacak pozlar

ŞEYMA SUBAŞI

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