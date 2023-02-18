Şubat sonunu bekleyen Kurtlar Vadisi seyircisine kafayı yedirtecek ters köşe! Kimse bunu beklemiyordu. Kasım ayında TRT Müzik'te Mazhar Alanson ile programına katılan Necati Şaşmaz Kurtlar Vadisi için heyecanlandıran bir açıklama yapmıştı. Ünlü oyuncu diziyle ilgili merak uyandıran açıklamasında başlama tarihi için Ocak ayını işaret etmişti. Ancak dizinin başlamaması büyük bir hayal kırıklığı yarattı.