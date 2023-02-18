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Haberler Magazin Şubat sonunu bekleyen Kurtlar Vadisi seyircisine kafayı yedirtecek ters köşe! Kimse bunu beklemiyordu

Şubat sonunu bekleyen Kurtlar Vadisi seyircisine kafayı yedirtecek ters köşe! Kimse bunu beklemiyordu

Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinden birisi olan Kurtlar Vadisi'nin Ocak ayında izleyici karşısında olması bekleniyordu. Dizinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz geçtiğimiz aylarda TRT Müzik'te Mazhar Alanson'un sunumuyla ekranlara gelen programda dizinin başlaması için Ocak ayını göreceklerini ifade etmiş ve bu gelişme de izleyicileri heyecanlandırmıştı. Ancak Şubat ayının sonunun yaklaşmasına rağmen dizinin başlamaması izleyicilerde büyük bir şaşkınlık yarattı. İzleyiciler büyük bir merakla yapımcı şirketten yapılacak açıklamaya odaklandı.

18.02.2023 11:08 - Son Güncelleme: 18.02.2023 11:08
Şubat sonunu bekleyen Kurtlar Vadisi seyircisine kafayı yedirtecek ters köşe! Kimse bunu beklemiyordu

Şubat sonunu bekleyen Kurtlar Vadisi seyircisine kafayı yedirtecek ters köşe! Kimse bunu beklemiyordu. Kasım ayında TRT Müzik'te Mazhar Alanson ile programına katılan Necati Şaşmaz Kurtlar Vadisi için heyecanlandıran bir açıklama yapmıştı. Ünlü oyuncu diziyle ilgili merak uyandıran açıklamasında başlama tarihi için Ocak ayını işaret etmişti. Ancak dizinin başlamaması büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

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Şubat sonunu bekleyen Kurtlar Vadisi seyircisine kafayı yedirtecek ters köşe! Kimse bunu beklemiyordu

OCAK AYI BEKLENİYORDU

Kurtlar Vadisi'nin Ocak ayında izleyici karşısında olması bekleniyordu. Ancak beklenen olmadı.

Şubat sonunu bekleyen Kurtlar Vadisi seyircisine kafayı yedirtecek ters köşe! Kimse bunu beklemiyordu

Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz geçtiğimiz aylarda TRT Müzik'te Mazhar Alanson'un sunumuyla ekranlara gelen programda dizinin başlaması için Ocak ayını göreceklerini ifade etmişti.

Şubat sonunu bekleyen Kurtlar Vadisi seyircisine kafayı yedirtecek ters köşe! Kimse bunu beklemiyordu

Bu açıklama da izleyicileri heyecanlandırmıştı. Ancak Şubat ayının sonunun yaklaşmasına rağmen dizinin başlamaması izleyicilerde büyük bir şaşkınlık yarattı.

Şubat sonunu bekleyen Kurtlar Vadisi seyircisine kafayı yedirtecek ters köşe! Kimse bunu beklemiyordu

İzleyiciler büyük bir merakla yapımcı şirketten yapılacak açıklamaya odaklandı.

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