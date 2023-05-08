Sperm bankasından çocuk sahibi olmuştu Leyla oğlanı büyüttü! Leyla Bilginel'in oğlu Kayra'nın son halini paylaştı "Rabbimin ışığı..."
2007 yılında ABD'de New York'ta bir sperm bankasından aldığı spermle hamile kalarak, bu şekilde bebek dünyaya getiren Leyla Bilginel, oğluna Serkan Kayra adını vermişti. Sonrasında oğluyla birlikte Tayland'a giden ancak orada zor günler geçiren Bilginel ve oğlu Kayra Türkiye olaylı bir şekilde geri dönüş yapmıştı. Sperm bankasından bebek dünyaya getiren ilk Türk vatandaşı olan Leyla Bilginel oğlu Kayra'yı büyüttü. Kayra, çok yakışıklı bir delikanlı oldu. Bilginel, oğlunun gitar çaldığı görüntüleri paylaştı. İşte detaylar...
08.05.2023 16:38 - Son Güncelleme: 08.05.2023 16:44
Sonrasında da Tayland'da yaşayan ve sivrisinek ısırması sonucu 'Dengue Fever' yani Dang Humması olarak bilinen hastalığa yakalanan oyuncu ve spiker Leyla Bilginel, Sağlık Bakanlığı'nın devreye girmesiyle Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alınmıştı.