Söz dizisinin Yavuz Komutanı Tolga Sarıtaş’ın kardeşinin fotoğrafları olay oldu! İnanamayacaksınız
Söz dizisinin Yavuz Komutanı Tolga Sarıtaş'ın kardeşinin fotoğrafları olay oldu. Sevilen dizi Söz'de Yavuz Komutan rolüyle herkesin sevgisini kazanan Tolga Sarıtaş gündeme bomba gibi düştü. Kardeşi ile aynı karede yer aldıkları fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncuya, binlerce yorum yağdı. Kardeşi ile arasındaki benzerliği gören Tolga Sarıtaş'ın hayranları gözlerine inanamadı. İşte o kareler...
23.06.2019 23:47
- Son Güncelleme: 24.06.2019 00:02
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