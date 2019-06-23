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Söz dizisinin Yavuz Komutanı Tolga Sarıtaş’ın kardeşinin fotoğrafları olay oldu! İnanamayacaksınız

Söz dizisinin Yavuz Komutanı Tolga Sarıtaş'ın kardeşinin fotoğrafları olay oldu. Sevilen dizi Söz'de Yavuz Komutan rolüyle herkesin sevgisini kazanan Tolga Sarıtaş gündeme bomba gibi düştü. Kardeşi ile aynı karede yer aldıkları fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncuya, binlerce yorum yağdı. Kardeşi ile arasındaki benzerliği gören Tolga Sarıtaş'ın hayranları gözlerine inanamadı. İşte o kareler...

23.06.2019 23:47 - Son Güncelleme: 24.06.2019 00:02
Söz dizisinin Yavuz Komutanı Tolga Sarıtaş’ın kardeşinin fotoğrafları olay oldu! İnanamayacaksınız

Yakışıklı oyuncunun kardeşinin fotoğrafları ortaya çıktı. Kısa sürede hızla yayılan Gencay Sarıtaş'ın fotoğrafları olay oldu.

Söz dizisinin Yavuz Komutanı Tolga Sarıtaş’ın kardeşinin fotoğrafları olay oldu! İnanamayacaksınız

Bazı sosyal medya kullanıcıları Gencay Sarıtaş'ın fotoğraflarının altına "Abisinin kopyası gibi, bir an Tolga Sarıtaş zannettim" yorumunda bulundu. İşte birbirinden ünlü kişilerin ünlü akrabaları...

Söz dizisinin Yavuz Komutanı Tolga Sarıtaş’ın kardeşinin fotoğrafları olay oldu! İnanamayacaksınız

Ferdi Tayfur - Necla Nazır - Tuğçe Tayfur

Söz dizisinin Yavuz Komutanı Tolga Sarıtaş’ın kardeşinin fotoğrafları olay oldu! İnanamayacaksınız

Türker İnanoğlu - Filiz Akın - İlker İnanoğlu

Söz dizisinin Yavuz Komutanı Tolga Sarıtaş’ın kardeşinin fotoğrafları olay oldu! İnanamayacaksınız

Nilgün Bubikoğlu ile Gülşen Bubikoğlu kardeşlerin dayıları Adnan Şenses

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