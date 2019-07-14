Söz dizisinin sarı komutanı Tolga Sarıtaş sonunda aşkını ilan etti! Daha önce birçok kez adı geçmişti...
Söz dizisinde Yavuz Kara karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş'ın sevgilisi sonunda ortaya çıktı. Geçtiğimiz Mayıs atında Levent'te bir kadınla sarmaş dolaş görüntülenen Sarıtaş, aynı gece objektiflerden kaçmak için trafiği birbirine katmıştı. Adı birden fazla kişiyle anılan Tolga Sarıtaş, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla resmen aşklarını ilan etti. Peki, Söz dizisinin sarı komutanı Tolga Sarıtaş'ın sevgilisi bugüne kadar ismi geçtiği ünlülerden hangisi? Zeynep Mayruk mu, İlknur Şeref mi yoksa başka bir isim mi? İşte Söz dizisinin yıldızı Tolga Sarıtaş'ın sevgilisi...
14.07.2019 10:05
- Son Güncelleme: 14.07.2019 10:41
Tolga Sarıtaş sonunda sevgilisinin kim olduğunu açıkladı. Söz dizisinde Yavuz Kara karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Tolga Sarıtaş'ın adı geçtiğimiz aylardan birden fazla kişiyle anılmıştı. Son olarak sevgilisinin İzmirli modacı Zeynep Mayruk olduğu iddia edilmiş ancak ikiliden herhangi bir açıklama gelmemişti. Geçtiğimiz Mayıs ayında bir güzelle sarmaş dolaş görüntülenmiş ancak yanındaki kişinin kim olduğu ortaya çıkmamıştı. Ancak Sarıtaş, geçtiğimiz gün Instagram hesabından sevgilisiyle fotoğrafını paylaşarak aşklarını resmen ilan etti. İşte Tolga Sarıtaş'ın gizemli sevgilisi Zeynep Mayruk...
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