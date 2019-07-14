Söz dizisinin sarı komutanı Tolga Sarıtaş sonunda aşkını ilan etti! Daha önce birçok kez adı geçmişti...

Tolga Sarıtaş sonunda sevgilisinin kim olduğunu açıkladı. Söz dizisinde Yavuz Kara karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Tolga Sarıtaş'ın adı geçtiğimiz aylardan birden fazla kişiyle anılmıştı. Son olarak sevgilisinin İzmirli modacı Zeynep Mayruk olduğu iddia edilmiş ancak ikiliden herhangi bir açıklama gelmemişti. Geçtiğimiz Mayıs ayında bir güzelle sarmaş dolaş görüntülenmiş ancak yanındaki kişinin kim olduğu ortaya çıkmamıştı. Ancak Sarıtaş, geçtiğimiz gün Instagram hesabından sevgilisiyle fotoğrafını paylaşarak aşklarını resmen ilan etti. İşte Tolga Sarıtaş'ın gizemli sevgilisi Zeynep Mayruk...