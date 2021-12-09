Söz dizisinin Mücahit'i Görkem Sevindik ufacık oğlunu ilk kez paylaştı! Bu kadar benzerlik olmaz! Hık demiş burnundan düşmüş
Bir dönemin efsane dizisi Kurtlar Vadisi Pusu'da Pusat karakterini canlandıran Görkem Sevindik oğlunun fotoğrafını ilk kez paylaştı. 2020 yılında Kübra Siyahdemir ile dünyaevine giren ve bir erkek çocuk babası olan oyuncu sosyal medya hesabından herkesi şaşırtan paylaşıma imza attı. Sevindik paylaşımının altına da ''Oğlum diye demiyorum ama kendisi çok yakışıklıdır. '' notunu düştü. Oğlunun fotoğrafını görenler 'Biricik eşi çok üzülmüştür tıpatıp babası' yorumunda bulundu. İşte yakışıklı oyuncunun eşi ve oğlunun fotoğrafları...
Kurtlar Vadisi Pusu, Kalbim Seni Seçti, Söz, Ramo gibi büyük ses getiren dizilerde rol alan Görkem Sevindik oynadığı karakterlerin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz yıl Kübra Siyahdemir ile sessizce evlenen ünlü oyuncu şimdilerde baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. 1,3 milyon takipçili İnstagram hesabından oğlunun fotoğrafını paylaşan Sevindik hayranlarını şoka uğrattı.
Çocuğunun fotoğrafını paylaşmasını kimse beklemiyordu. 35 yaşındaki Görkem Sevindik bebeğinin fotoğrafını ilk defa takipçilerinin beğenisine sundu.
Geçtiğimiz aylarda da basketbolcu eşi Kübra Siyahdemir'in hamilelik pozunu paylaşan ünlü oyuncunun oğlunu görenler hemen benzetmede bulundu.
Renkli gözleriyle dikkat çeken minik bebeğin adı bilinmese de Görkem Sevindik'in hayranları bebeği babasına benzetti.