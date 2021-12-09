Söz dizisinin Mücahit’i Görkem Sevindik ufacık oğlunu ilk kez paylaştı! Bu kadar benzerlik olmaz! Hık demiş burnundan düşmüş

Kurtlar Vadisi Pusu, Kalbim Seni Seçti, Söz, Ramo gibi büyük ses getiren dizilerde rol alan Görkem Sevindik oynadığı karakterlerin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz yıl Kübra Siyahdemir ile sessizce evlenen ünlü oyuncu şimdilerde baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. 1,3 milyon takipçili İnstagram hesabından oğlunun fotoğrafını paylaşan Sevindik hayranlarını şoka uğrattı.