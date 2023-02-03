Soyunup soyunup taciz edildim ağlaşan Bahar Candan bu kez bel altı çırılçıplak "Bu şaşırmış galiba?" Kalça dikleştirme işlemini anbean...
Ablası Nihal Candan'ın ardından katıldığı moda yarışma programıyla tanınan Bahar Candan sonra olarak annesi Umut Candan'la gündeme gelmiş, annesinin kuliste ünlü şarkıcı Nihat Doğan'la ilişkiye girdiği iddia edilmişti. Geçtiğimiz günlerde çıplak fotoğraflarından 1 milyon TL'ye yakın para kazandığını duyuran Bahar Candan şu sıralar sürekli taciz edildiğinden yakınıyor. Ancak gelin görün ki öyle paylaşımlar yapıyor ki akıllara zarar. O paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Candan, sosyal medyada topa tutuldu.
03.02.2023 11:33 - Son Güncelleme: 03.02.2023 11:33
Bir dönem ekranlarda yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Bahar Candan açıklamaları ve paylaşımlarıyla popülerliğini hiç kaybetmedi.