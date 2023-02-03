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Haberler Magazin Soyunup soyunup taciz edildim ağlaşan Bahar Candan bu kez bel altı çırılçıplak "Bu şaşırmış galiba?" Kalça dikleştirme işlemini anbean...

Soyunup soyunup taciz edildim ağlaşan Bahar Candan bu kez bel altı çırılçıplak "Bu şaşırmış galiba?" Kalça dikleştirme işlemini anbean...

Ablası Nihal Candan'ın ardından katıldığı moda yarışma programıyla tanınan Bahar Candan sonra olarak annesi Umut Candan'la gündeme gelmiş, annesinin kuliste ünlü şarkıcı Nihat Doğan'la ilişkiye girdiği iddia edilmişti. Geçtiğimiz günlerde çıplak fotoğraflarından 1 milyon TL'ye yakın para kazandığını duyuran Bahar Candan şu sıralar sürekli taciz edildiğinden yakınıyor. Ancak gelin görün ki öyle paylaşımlar yapıyor ki akıllara zarar. O paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Candan, sosyal medyada topa tutuldu.

03.02.2023 11:33 - Son Güncelleme: 03.02.2023 11:33
Soyunup soyunup taciz edildim ağlaşan Bahar Candan bu kez bel altı çırılçıplak Bu şaşırmış galiba? Kalça dikleştirme işlemini anbean...

Skandallarıyla sık sık gündeme gelen Bahar ve Nihal Candan kardeşler sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Asansöre çırılçıplak bindiği görüntüler sosyal medyaya sızan Bahar Candan bu kez skandal bir paylaşımla gündemde.

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Soyunup soyunup taciz edildim ağlaşan Bahar Candan bu kez bel altı çırılçıplak Bu şaşırmış galiba? Kalça dikleştirme işlemini anbean...

Bir dönem ekranlarda yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Bahar Candan açıklamaları ve paylaşımlarıyla popülerliğini hiç kaybetmedi.

Soyunup soyunup taciz edildim ağlaşan Bahar Candan bu kez bel altı çırılçıplak Bu şaşırmış galiba? Kalça dikleştirme işlemini anbean...

Müstehcen bir uygulamada para kazanmak için açıldıkça açılan Candan buradan bir ayda 1 milyon TL kazandığını iddia etmişti.

Soyunup soyunup taciz edildim ağlaşan Bahar Candan bu kez bel altı çırılçıplak Bu şaşırmış galiba? Kalça dikleştirme işlemini anbean...

Bahar Candan'ın son olarak çıplak fotoğrafları sızmıştı.

Soyunup soyunup taciz edildim ağlaşan Bahar Candan bu kez bel altı çırılçıplak Bu şaşırmış galiba? Kalça dikleştirme işlemini anbean...

Sosyal medyada öne çıkan hesaplardan biri Candan'ın çıplak şekilde her yerini gösterdiğini anları paylaşmıştı. Candan videoda elinde bir havluyla üzerini kapatırken kameraya göğüslerini ve kalçasını gösteriyordu.

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