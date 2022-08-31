Şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı seksi dans videosuyla yürek hoplattı! Teknede kendinden geçti kimse tutamadı! Yasmin Erbil'den bikinili dans şov!

Son dönemlerin en çok konuşulan ismi Yasmin Erbil, paylaşımlarıyla yürek hoplatıyor. Özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte bikinili paylaşımları çok konuşulan Erbil, babası Mehmet Ali Erbil'i de geride bırakarak en çok konuşulan ünlü isimlerin başında geliyor.

YASMİN ERBİL TEKNEDE KENDİNDEN GEÇTİ! SEKSİ DANSIYLA SOSYAL MEDYAYI SALLADI | VİDEO