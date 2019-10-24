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Sosyal medyaya damga vurdu! Serenay Sarıkaya'nın o pozu görenleri şaşırttı!

Serenay Sarıkaya'nın o pozu görenleri şaşırttı! Serenay Sarıkaya'nın Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Yeni bir dizi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Serenay Sarıkaya sosyal medya hesabından paylaştığı pozu adeta olay oldu. Menajer Gözde Yılmaz'ın doğum günü etkinliğine katılan isimlerden arasında Serenay Sarıkaya da vardı.Ünlü oyuncu kıyafeti ile dikkatleri üzerine çekti. Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından pozlarını paylaştı. Paylaşım 4 saat içinde 450 binin üzerinde beğeni ve binlerce yorum aldı. Serenay Sarıkaya 1 Temmuz 1991 tarihinde doğmuştur. Serenay Sarıkaya doğum yeri Antalya'dır. Annesinin ismi Ümran'dır.

24.10.2019 09:00 - Son Güncelleme: 24.10.2019 09:00
Serenay Sarıkaya'nın mini etekli pozu mest etti! Sosyal medyaya damga vurdu

Serenay Sarıkaya kimdir?

Serenay Sarıkaya 1 Temmuz 1991 tarihinde doğmuştur. Serenay Sarıkaya doğum yeri Antalya'dır. Annesinin ismi Ümran'dır. Babası ise Mustafa Sarıkaya'dır.

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Serenay Sarıkaya'nın mini etekli pozu mest etti! Sosyal medyaya damga vurdu

Annesi ve babası, Serenay Sarıkaya 6 yaşındayken boşanmıştır. Sarıkaya, aile yaşantısına ve eğitim hayatına sorunsuz şekilde devam edebileceği şeklide yaşamıştır.

Serenay Sarıkaya'nın mini etekli pozu mest etti! Sosyal medyaya damga vurdu

İlkokul ve ortaokulu Antalya'da okumuştur. Sonrasında ise yine Antalya'da olan Saime Salih Konca Lisesi'nden mezun olmuştur.
İstanbul Ataşehir Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro bölümü ise oyunculuğa attığı ilk adımdır.

Serenay Sarıkaya'nın mini etekli pozu mest etti! Sosyal medyaya damga vurdu

Yarışma; 2007 yılında Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Gençler Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etmiştir. Oyuncu, Jüri Özel Ödülü'nü almaya hak kazanmıştır.

Serenay Sarıkaya'nın mini etekli pozu mest etti! Sosyal medyaya damga vurdu

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Her adımıyla adından söz ettiren Sarıkaya, bu kez paylaştığı fotoğrafla gündem oldu.

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