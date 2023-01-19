Sosyal medyanın en popüler ünlüsü belli oldu! Listede 23 yaşındaki o genç oyuncu var! İşte 2022'nin en popüler ünlüleri listesi

Sosyal medyanın en popüler oyuncusu açıklandı. 2022 yılında bir çok genç oyuncu sosyal medyada hayran kitlesini arttırdı. Magazin dünyanın gündemini belirleyen ünlü oyunculardan biri de Sıla Türkoğlu. Başarılı oyuncu hem özel hayatıyla hem de kariyeriyle sık sık gündeme geliyor. Son dönemlerin en ünlü oyuncusu Hande Erçel'i bile sollayan Türkoğlu önce dünyanın en güzel kadınları arasına da girmişti. Şimdi de sosyal medyanın en popüler oyuncusu oldu.