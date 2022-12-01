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Haberler Magazin Sosyal medyada yapılan kötü yorumlar isyan ettirdi! 8,5 yıldır komada olan ünlü sunucu Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında 'iyileşti' iddiaları asılsız çıkmıştı!

Sosyal medyada yapılan kötü yorumlar isyan ettirdi! 8,5 yıldır komada olan ünlü sunucu Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında 'iyileşti' iddiaları asılsız çıkmıştı!

2014 yılında geçirdiği kaza nedeniyle komaya giren Kenan Işık'ın 8,5 yıldır evinde tedavisi devam ediyor.

01.12.2022 11:30 - Son Güncelleme: 01.12.2022 11:30
Sosyal medyada yapılan kötü yorumlar isyan ettirdi! 8,5 yıldır komada olan ünlü sunucu Kenan Işık’ın sağlık durumu hakkında ’iyileşti’ iddiaları asılsız çıkmıştı!

8,5 yıldır komada olan Kenan Işık hakkında 'iyileşti' iddiaları ortaya atılmıştı. 2014 yılında spor salonundaki saunada fenalaşması sonucu başını yeren çarpıp komaya giren ünlü televizyon sunucusu yıllardır bilinci kapalı şekilde yaşam savaşı veriyor. Sevilen isim için sosyal medyada yapılan kötü benzetmeler tepki çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları paylaşımlarında Kenan Işık benzetmesi yapınca sevenleri ayağa kalktı. İşte detaylar...

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Sosyal medyada yapılan kötü yorumlar isyan ettirdi! 8,5 yıldır komada olan ünlü sunucu Kenan Işık’ın sağlık durumu hakkında ’iyileşti’ iddiaları asılsız çıkmıştı!

Usta sanatçı 2014 yılında gittiği spor salonunun saunasında fenalaşıp kafasını yere çarpmıştı.

Sosyal medyada yapılan kötü yorumlar isyan ettirdi! 8,5 yıldır komada olan ünlü sunucu Kenan Işık’ın sağlık durumu hakkında ’iyileşti’ iddiaları asılsız çıkmıştı!

Düşmenin etkisiyle beyin kanaması geçiren Işık, hemen ameliyata alınmış ve zorlu bir tedavi süreci başlamıştı.

Sosyal medyada yapılan kötü yorumlar isyan ettirdi! 8,5 yıldır komada olan ünlü sunucu Kenan Işık’ın sağlık durumu hakkında ’iyileşti’ iddiaları asılsız çıkmıştı!

9 yıla yakın evinde tedavisi devam eden ünlü sanatçının sağlık durumuyla ilgili bir değişiklik yaşanmadı.

Sosyal medyada yapılan kötü yorumlar isyan ettirdi! 8,5 yıldır komada olan ünlü sunucu Kenan Işık’ın sağlık durumu hakkında ’iyileşti’ iddiaları asılsız çıkmıştı!

İSYAN ETTİREN PAYLAŞIMLAR

Bazı sosyal medya kullanıcılarının eğlence amasıyla yaptıkları paylaşımlarda Kenan Işık benzetmesi yapması ünlü ismin sevenlerini isyan ettirdi.

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