Sosyal medyada yapılan kötü yorumlar isyan ettirdi! 8,5 yıldır komada olan ünlü sunucu Kenan Işık’ın sağlık durumu hakkında ’iyileşti’ iddiaları asılsız çıkmıştı!

8,5 yıldır komada olan Kenan Işık hakkında 'iyileşti' iddiaları ortaya atılmıştı. 2014 yılında spor salonundaki saunada fenalaşması sonucu başını yeren çarpıp komaya giren ünlü televizyon sunucusu yıllardır bilinci kapalı şekilde yaşam savaşı veriyor. Sevilen isim için sosyal medyada yapılan kötü benzetmeler tepki çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları paylaşımlarında Kenan Işık benzetmesi yapınca sevenleri ayağa kalktı. İşte detaylar...