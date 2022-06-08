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Haberler Magazin Sosyal medya ikiye bölündü: Vücut şov! Defne Samyeli sahnede eteğini çıkardı! Hem göğüs hem bacak dekoltesi verdi

Sosyal medya ikiye bölündü: Vücut şov! Defne Samyeli sahnede eteğini çıkardı! Hem göğüs hem bacak dekoltesi verdi

Sosyal medya ikiye bölündü: Vücut şov! Konser maratonuna hız kesmeden devam eden ünlü oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, dün akşam İstanbullu hayranlarıyla bir araya geldi. Derin göğüs dekolteli transparan kıyafetiyle sahne alan Defne Samyeli'nin konserden görüntüleri kısa sürede sosyal medyaya düşerek gündem oldu. Sahne kıyafetiyle çok konuşulan şarkıcı, sosyal medyayı ikiye böldü. Sahnede yavaş yavaş soyunan ve son olarak eteğini çıkaran Samyeli'yi bir kısım sosyal medya kullanıcısı beğenirken bir kısmı eleştirdi. Öte yandan ünlü şarkıcı fit haliyle de dikkat çekti. İşte Defne Samyeli'nin sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...

08.06.2022 17:55 - Son Güncelleme: 08.06.2022 18:03
Sosyal medya ikiye bölündü: Vücut şov! Defne Samyeli sahnede eteğini çıkardı! Hem göğüs hem bacak dekoltesi verdi

Defne Samyeli, spikerlik kariyerine oyunculuğu ve şarkıcılığı da ekleyerek bu alanlardaki yeteneklerini de gözler önüne serdi.

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Sosyal medya ikiye bölündü: Vücut şov! Defne Samyeli sahnede eteğini çıkardı! Hem göğüs hem bacak dekoltesi verdi

Son dönemlerde şarkıcılık yönünü ön plana çıkaran Samyeli, bir mekanda sahne aldı.

Sosyal medya ikiye bölündü: Vücut şov! Defne Samyeli sahnede eteğini çıkardı! Hem göğüs hem bacak dekoltesi verdi

Derin göğüs dekolteli transparan kıyafetiyle dinleyicilerinin karşısına çıkan Samyeli'nin konserden görüntüleri sosyal medyaya düştü.

Sosyal medya ikiye bölündü: Vücut şov! Defne Samyeli sahnede eteğini çıkardı! Hem göğüs hem bacak dekoltesi verdi

Konserin bir kısmında eteğini çıkaran ünlü şarkıcının, sahne kostümü sosyal medyayı ikiye böldü.

Sosyal medya ikiye bölündü: Vücut şov! Defne Samyeli sahnede eteğini çıkardı! Hem göğüs hem bacak dekoltesi verdi

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Defne Samyeli'nin konser görüntülerini beğenirken bir kısmı fazla iddialı bularak şarkıcıyı eleştirdi.

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