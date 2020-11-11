Sosyal medya fenomeni Bilge Soylu’ya eski nişanlısından uzaklaştırma kararı!
Instagram fenomeni Bilge Soylu'ya eski nişanlısı Yılmaz Kaya tarafından dava açıldı. 'Türk toplumunun yapısına uygun olmayan bir yaşam sürdüğünü' iddia eden avukat Yılmaz Kaya, "Nişanlılık durumu bittiği için Bilge Soylu, şahsıma karşı öfke beslemekte ve düşmanlık ile hareket etmektedir" diyerek Bilge Soylu'dan şikayetçi oldu ve uzaklaştırma kararı aldırdı.
ARACIMIN LASTİKLERİ PATLATILDI
Hürriyet'in haberine göre, Yılmaz'ın dava dilekçesinde "Nişanlılık durumu bittiği için Bilge Soylu, şahsıma karşı öfke beslemekte ve düşmanlık ile hareket etmektedir. Davalı, bana karşı aldırdığı korunma kararını şahsımı rahatsız etmek için kullanmaktadır. Ayrıca şirkete ait Mercedes marka aracın lastiği de bir ayda iki kez kesici bir alet ile patlatılmıştır.
BANA ZARAR VERMEMESİ İÇİN KORUNMA TALEP EDİYORUM
Bilge Soylu ve yakınlarının bana zarar vermemesi ve yaklaşmaması adına korunma talep ediyorum" dedi. Talebi kabul eden mahkeme, Bilge Soylu'nun eski nişanlısı Yılmaz Kaya'ya bir aylık süre ile yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi. Kararda Soylu'nun, şiddet tehdidi, hakaret ve aşağılama içeren davranışlarda bulunmaması gerektiği de belirtildi.