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Haberler Magazin Sosyal medya Demet Özdemir’i konuşuyor! Öyle pozlar yayınladı ki ortalık yandı kavruldu bikini üstüne transparan...

Sosyal medya Demet Özdemir’i konuşuyor! Öyle pozlar yayınladı ki ortalık yandı kavruldu bikini üstüne transparan...

Sosyal medya Demet Özdemir'i konuşuyor! Öyle pozlar yayınladı ki... Oğuzhan Koç ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncu Demet Özdemir, geçen günlerde sütyensiz paylaşımıyla gündeme gelmişti. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi. Bikinili paylaşımlarına yenilerini ekleyen Özdemir'in rengarenk tarzı sosyal medyaya damga vururdu. İddialı pozlarını art arda yayınlayan Özdemir'in paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni alarak rekor kırdı. İşte Demet Özdemir'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

18.08.2021 19:01 - Son Güncelleme: 18.08.2021 20:13
Sosyal medya Demet Özdemir’i konuşuyor! Öyle pozlar yayınladı ki ortalık yandı kavruldu bikini üstüne transparan...

Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle izleyici karşısına çıkan Demet Özdemir, yapımın final yapmasının ardından soluğu tatilde almıştı.

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Sosyal medya Demet Özdemir’i konuşuyor! Öyle pozlar yayınladı ki ortalık yandı kavruldu bikini üstüne transparan...

Tatil pozlarıyla sık sık adından söz ettiren Demet Özdemir, özellikle bikinili paylaşımlarıyla çok konuşulmuştu.

Sosyal medya Demet Özdemir’i konuşuyor! Öyle pozlar yayınladı ki ortalık yandı kavruldu bikini üstüne transparan...

Son dönemin popüler isimlerinden olan ünlü oyuncu, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Sosyal medya Demet Özdemir’i konuşuyor! Öyle pozlar yayınladı ki ortalık yandı kavruldu bikini üstüne transparan...

Sosyal medyayı aktif kullanan Demet Özdemir, rengarenk bikinisi ile verdiği pozları Instagram sayfasında yayınladı.

Sosyal medya Demet Özdemir’i konuşuyor! Öyle pozlar yayınladı ki ortalık yandı kavruldu bikini üstüne transparan...

Özdemir'in paylaşımı kısa sürede rekor sayıda beğeni alırken "Yaktın buraları Demet", "Bayıldım", "Senden güzeli yok" yorumları yapıldı.

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