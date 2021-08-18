Sosyal medya Demet Özdemir’i konuşuyor! Öyle pozlar yayınladı ki ortalık yandı kavruldu bikini üstüne transparan...
Sosyal medya Demet Özdemir'i konuşuyor! Öyle pozlar yayınladı ki... Oğuzhan Koç ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncu Demet Özdemir, geçen günlerde sütyensiz paylaşımıyla gündeme gelmişti. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi. Bikinili paylaşımlarına yenilerini ekleyen Özdemir'in rengarenk tarzı sosyal medyaya damga vururdu. İddialı pozlarını art arda yayınlayan Özdemir'in paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni alarak rekor kırdı. İşte Demet Özdemir'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
18.08.2021 19:01
- Son Güncelleme: 18.08.2021 20:13
Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle izleyici karşısına çıkan Demet Özdemir, yapımın final yapmasının ardından soluğu tatilde almıştı.
Tatil pozlarıyla sık sık adından söz ettiren Demet Özdemir, özellikle bikinili paylaşımlarıyla çok konuşulmuştu.
Sosyal medyayı aktif kullanan Demet Özdemir, rengarenk bikinisi ile verdiği pozları Instagram sayfasında yayınladı.