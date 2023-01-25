Sonunda yüzünü gösterdi işte Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’nun kızı Lalin’in son hali! Görenler kime benzediği konusunda kararsız

Lise Defteri, Belalı Baldız, Küçük Sırlar, Gönül İşleri gibi yapımlarda rol alan oyuncu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem oldu. Ünlü oyuncu, meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girdi ve 2020'de kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.